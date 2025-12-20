Mundial 2026: hoteles deberán aplicar protocolo de seguridad y género en CDMX

Asimismo, el personal de los hoteles deberá recibir capacitación específica sobre el Protocolo de Actuación para Establecimientos de Hospedaje: espacios seguros y libres de violencia por razones de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes , el cual será presentado por las autoridades capitalinas.

“El registro de niñas, niños y adolescentes deberá realizarse mediante la validación de su identidad con un documento oficial, además de asentarse la referencia del parentesco o la relación que guarde la persona adulta que los acompaña”, señala el decreto.

Las modificaciones a las leyes de Turismo y de Establecimientos Mercantiles , que entrarán en vigor en un plazo de 120 días naturales, establecen como requisito que cada persona hospedada presente una identificación oficial vigente con fotografía para su debido registro.

De cara a la celebración del Mundial de Futbol del próximo año, los establecimientos de hospedaje estarán obligados a implementar un protocolo de atención en materia de violencia de género, conforme a las reformas publicadas ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México .

Otra de las disposiciones indica que, al momento de la salida, los establecimientos deberán corroborar que el número de personas que abandonan el inmueble coincida con el registro inicial de huéspedes.

“El personal del establecimiento deberá verificar de manera inmediata e indubitable, ya sea vía telefónica o de forma presencial en la habitación, que los huéspedes o visitantes continúan haciendo uso del servicio”, precisa el documento.

“En caso de que no sea atendido el llamado de verificación, se deberá notificar de inmediato a la autoridad competente”, agrega el decreto cuando exista alguna discrepancia en el número de personas registradas.

Las medidas también serán obligatorias para inmuebles rentados a través de plataformas digitales, cuyos anfitriones deberán capacitar y sensibilizar a su personal con perspectiva de género en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en delitos que atenten contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Para cumplir con estas disposiciones, los establecimientos deberán contar con servicios de seguridad privada debidamente capacitados y registrados ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de sistemas de videovigilancia.

“El material captado por dichos sistemas deberá contar con la resolución, calidad y nitidez necesarias que permitan la plena identificación de los rostros”, subraya el decreto.

De igual forma, será obligatorio que cada habitación exhiba el reglamento de la prestación del servicio, así como un cartel visible con los números telefónicos de emergencia y el protocolo para presentar denuncias ante conductas que requieran la intervención inmediata de las autoridades.

La supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el cual podrá imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.