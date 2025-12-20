Mundial 2026: hoteles deberán aplicar protocolo de seguridad y género en CDMX

México
/ 20 diciembre 2025
    Mundial 2026: hoteles deberán aplicar protocolo de seguridad y género en CDMX
    Los hoteles de CDMX deberán aplicar el nuevo protocolo de seguridad y género durante el Mundial 2026. Vanguardia

Hoteles y alojamientos deberán aplicar protocolos de seguridad y violencia de género durante el Mundial 2026, con identificación obligatoria y verificación de huéspedes

De cara a la celebración del Mundial de Futbol del próximo año, los establecimientos de hospedaje estarán obligados a implementar un protocolo de atención en materia de violencia de género, conforme a las reformas publicadas ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Las modificaciones a las leyes de Turismo y de Establecimientos Mercantiles, que entrarán en vigor en un plazo de 120 días naturales, establecen como requisito que cada persona hospedada presente una identificación oficial vigente con fotografía para su debido registro.

“El registro de niñas, niños y adolescentes deberá realizarse mediante la validación de su identidad con un documento oficial, además de asentarse la referencia del parentesco o la relación que guarde la persona adulta que los acompaña”, señala el decreto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vuelve el FIFA! Netflix sacará videojuego antes del Mundial 2026

Asimismo, el personal de los hoteles deberá recibir capacitación específica sobre el Protocolo de Actuación para Establecimientos de Hospedaje: espacios seguros y libres de violencia por razones de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes, el cual será presentado por las autoridades capitalinas.

$!Se preparan hoteles de la Ciudad de México para recibir a aficionados de todo el mundo durante el Mundial 2026.
Se preparan hoteles de la Ciudad de México para recibir a aficionados de todo el mundo durante el Mundial 2026. VMX

Otra de las disposiciones indica que, al momento de la salida, los establecimientos deberán corroborar que el número de personas que abandonan el inmueble coincida con el registro inicial de huéspedes.

“El personal del establecimiento deberá verificar de manera inmediata e indubitable, ya sea vía telefónica o de forma presencial en la habitación, que los huéspedes o visitantes continúan haciendo uso del servicio”, precisa el documento.

“En caso de que no sea atendido el llamado de verificación, se deberá notificar de inmediato a la autoridad competente”, agrega el decreto cuando exista alguna discrepancia en el número de personas registradas.

Las medidas también serán obligatorias para inmuebles rentados a través de plataformas digitales, cuyos anfitriones deberán capacitar y sensibilizar a su personal con perspectiva de género en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en delitos que atenten contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

Para cumplir con estas disposiciones, los establecimientos deberán contar con servicios de seguridad privada debidamente capacitados y registrados ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de sistemas de videovigilancia.

“El material captado por dichos sistemas deberá contar con la resolución, calidad y nitidez necesarias que permitan la plena identificación de los rostros”, subraya el decreto.

De igual forma, será obligatorio que cada habitación exhiba el reglamento de la prestación del servicio, así como un cartel visible con los números telefónicos de emergencia y el protocolo para presentar denuncias ante conductas que requieran la intervención inmediata de las autoridades.

La supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el cual podrá imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Temas


hoteles
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


FIFA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno Federal sostuvo que, por primera vez en la historia estadística reciente, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en situación de pobreza.

Banco Mundial registra salto histórico de clase media en México; supera a pobreza
Un juez federal en Nuevo León ordenó a la FGR restituir el criterio de oportunidad a favor de Rocha Cantú.

Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
Pasajeros grabaron el momento, permanecieron dentro del avión por varias ocho horas.

Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX; denuncia falta de pago
Buscan fortalecer los canales de denuncia del delito y eficientar la atención de todos los casos reportados.

Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
El conglomerado empresarial mantiene créditos fiscales por 51 mil millones de pesos.

SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra del ex secretario de Seguridad este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’