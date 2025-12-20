Catedrático inicia huelga de hambre por presuntas irregularidades en Sonora

HERMOSILLO, SON.- El doctor Ricardo Ortega Arenas, catedrático con 12 años de antigüedad en la Universidad de Sonora (Unison), cumplió este fin de semana su segundo día de huelga de hambre frente a las oficinas de Rectoría, como protesta por la retención de salarios y la falta de asignación de un nivel académico que asegura le corresponde conforme a la normatividad vigente.

El académico afirmó que su protesta se mantiene dentro de la legalidad y responde a una exigencia de justicia laboral, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad sonorense para respaldar su demanda y exigir una respuesta institucional de fondo.

Ortega denunció que hasta el momento no ha recibido una solución concreta por parte de las autoridades universitarias y advirtió sobre lo que consideró una estrategia de desinformación en torno a su caso, al desmentir versiones oficiales que señalan que su situación académica ya fue resuelta.

“El problema no está resuelto y nunca lo ha estado”, sostuvo el profesor, quien acusó a la administración universitaria de simular el cumplimiento de la normatividad y de reducir su trayectoria profesional al grado de licenciatura, lo que, dijo, vulnera sus derechos laborales y académicos.

Ante la falta de acuerdos, el catedrático reiteró que mantendrá de manera indefinida la huelga de hambre y el plantón, pese a los riesgos para su salud, y convocó a la comunidad a contrastar la versión oficial con la información que ha difundido desde el sitio de la protesta.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) expresó su respaldo al docente y solicitó a la Rectoría atender el caso con prontitud para evitar una escalada del conflicto.

En un comunicado, la Universidad de Sonora informó que el doctor Ricardo Ortega Arenas, maestro de asignatura indeterminado del Departamento de Física, participó en la convocatoria CHER-FICEN-DM-016, sin resultar ganador, ya que las horas disponibles fueron asignadas a otros docentes declarados ganadores.

La institución explicó que, conforme a la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, la asignación de nivel académico tiene efectos retroactivos únicamente a partir de la fecha en que el profesor ocupa la plaza concursada, por lo que, en este caso, el dictamen de maestro de asignatura nivel D no surte efectos al no habérsele asignado las horas correspondientes.

La Unison añadió que al docente se le asignó un curso en el semestre 2025-2 fuera del concurso mencionado, situación que, según la universidad, no permite aplicar la dictaminación de nivel D, además de señalar que el académico puede solicitar en cualquier momento una promoción conforme a la normatividad vigente.

Por su parte, el abogado general de la Unison, Rafael Villaescusa, consideró que la huelga de hambre no es el medio idóneo para resolver el conflicto y exhortó al profesor a acudir a los tribunales laborales en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados. Con información de El Universal