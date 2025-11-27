Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Dua Lipa, una de las artistas más influyentes del planeta, fue anunciada como la imagen oficial del equipo femenino que representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina d’Ampezzo, Italia.

El anuncio se reveló durante el tradicional desfile de Macy’s en el Día de Acción de Gracias, donde se estrenó la campaña audiovisual protagonizada por la cantante.

La campaña, desarrollada por NBCUniversal, apuesta por el alcance global y la identidad multicultural de Dua Lipa, quien a pesar de tener nacionalidades británica, albanesa y kosovar, fue elegida como un símbolo inspirado en la diversidad y la universalidad del deporte femenino.

Su presencia busca amplificar la proyección del equipo estadounidense más allá del ámbito deportivo, llegando a audiencias jóvenes y comunidades que siguen de cerca el mundo de la moda y la música.

En el video promocional, la intérprete de “Training Season” recorre una Milán invernal cargada de simbolismos olímpicos, mientras se intercalan escenas de atletas femeninas preparándose para la competencia.