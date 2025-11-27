Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Deportes
/ 27 noviembre 2025
    Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
    La estrella pop lidera la promoción del equipo femenino para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia.

La estrella pop británica-albanesa-kosovar protagoniza la campaña oficial de NBCUniversal para impulsar al equipo femenino estadounidense que competirá en Milán-Cortina

Dua Lipa, una de las artistas más influyentes del planeta, fue anunciada como la imagen oficial del equipo femenino que representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina d’Ampezzo, Italia.

El anuncio se reveló durante el tradicional desfile de Macy’s en el Día de Acción de Gracias, donde se estrenó la campaña audiovisual protagonizada por la cantante.

La campaña, desarrollada por NBCUniversal, apuesta por el alcance global y la identidad multicultural de Dua Lipa, quien a pesar de tener nacionalidades británica, albanesa y kosovar, fue elegida como un símbolo inspirado en la diversidad y la universalidad del deporte femenino.

Su presencia busca amplificar la proyección del equipo estadounidense más allá del ámbito deportivo, llegando a audiencias jóvenes y comunidades que siguen de cerca el mundo de la moda y la música.

En el video promocional, la intérprete de “Training Season” recorre una Milán invernal cargada de simbolismos olímpicos, mientras se intercalan escenas de atletas femeninas preparándose para la competencia.

Instagram

La producción también incluye referencias culturales mezclando italiano e inglés, reforzando el mensaje de una Olimpiada global e inclusiva, capaz de conectar con públicos de diferentes países.

La elección de Dua Lipa responde a una tendencia creciente en los eventos deportivos internacionales: la unión estratégica entre entretenimiento y deporte como herramientas para ampliar audiencias y generar experiencias mediáticas más completas.

El uso de su música como hilo conductor y su figura como ícono de estilo se alinean con la intención de posicionar los Juegos de Invierno como un evento moderno, inspirador y cercano a nuevas generaciones.

La participación de la cantante ha generado gran expectativa en redes y medios especializados, destacando el impacto que puede tener en la visibilidad del deporte invernal femenino y en la narrativa mediática rumbo a la justa olímpica de 2026.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

