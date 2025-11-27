¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca

El futbolista Héctor Herrera atraviesa una etapa intensa dentro y fuera de la cancha.

Mientras disputa la Liguilla del Apertura 2025 con Toluca, su vida personal se convirtió en tendencia por la versión de que estaría iniciando una relación sentimental con la actriz y conductora mexicana Paola Villalobos.

El rumor se encendió después de que medios de espectáculos aseguran que ambos llevan meses frecuentándose de manera discreta, tras el divorcio del mediocampista a inicios de año luego de casi 15 años de matrimonio con Shantal Mayo.

Los reportes señalan que amigos en común habrían acercado a la pareja y que la química surgió de inmediato.

Incluso, versiones señalan que Villalobos asistió como invitada especial a la Final del Clausura 2025 en la que Toluca se coronó campeón, y que después del silbatazo final bajó a la cancha para abrazar al mediocampista, escena que detonó las primeras sospechas públicas.