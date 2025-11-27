¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca

Fútbol
/ 27 noviembre 2025
    ¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca
    Héctor Herrera vive un romance con la actriz Paola Villalobos en plena Liguilla del Apertura 2025, según reportes de espectáculos. FOTOS: ESPECIAL

En medio final del Apertura 2025, el futbolista mexicano estaría estrenando nueva relación con la actriz e influencer Paola Villalobos, tras su divorcio de Shantal Mayo

El futbolista Héctor Herrera atraviesa una etapa intensa dentro y fuera de la cancha.

Mientras disputa la Liguilla del Apertura 2025 con Toluca, su vida personal se convirtió en tendencia por la versión de que estaría iniciando una relación sentimental con la actriz y conductora mexicana Paola Villalobos.

El rumor se encendió después de que medios de espectáculos aseguran que ambos llevan meses frecuentándose de manera discreta, tras el divorcio del mediocampista a inicios de año luego de casi 15 años de matrimonio con Shantal Mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T

Los reportes señalan que amigos en común habrían acercado a la pareja y que la química surgió de inmediato.

Incluso, versiones señalan que Villalobos asistió como invitada especial a la Final del Clausura 2025 en la que Toluca se coronó campeón, y que después del silbatazo final bajó a la cancha para abrazar al mediocampista, escena que detonó las primeras sospechas públicas.

$!Héctor Herrera y Paola Villalobos habrían dejado ver su cercanía en la Final del Toluca en el Clausura 2025, donde la actriz bajó a la cancha para felicitar al mediocampista tras el título.
Héctor Herrera y Paola Villalobos habrían dejado ver su cercanía en la Final del Toluca en el Clausura 2025, donde la actriz bajó a la cancha para felicitar al mediocampista tras el título. FOTO: TIKTOK

PERO, ¿QUIÉN ES PAOLA VILLALOBOS? EL INTERÉS AMOROSO DE HERRERA

Paola Villalobos es una actriz y conductora mexicana que ha trabajado en televisión y entretenimiento.

Ha participado en producciones como Sin Miedo a la Verdad y Vencer la Culpa, además de colaborar en distintos programas y proyectos de contenido digital.

También conducirá el pódcast Entre Lobas, el cual comparte con su hermana y donde buscan ganar popularidad en redes gracias a su estilo directo y cercano.

Instagram

Su perfil público combina actuación, conducción e influencia en redes sociales, y su nombre había permanecido lejos de los escándalos mediáticos hasta que surgió la versión de que estaría saliendo con Herrera, lo que la catapultó al radar de la prensa deportiva y de espectáculos.

LO QUE SE SABE DEL ROMANCE

Diversas fuentes señalan que Herrera y Villalobos han salido juntos en privado y que se encuentran construyendo su relación con calma.

La revista TV Notas publicó que el futbolista quedó “fascinado” por la actriz desde la primera vez que la conoció y que ambos están “muy contentos” con esta nueva etapa personal.

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente el noviazgo, el entorno de la actriz ha referido que prefiere mantener su vida sentimental lejos de declaraciones públicas y que va “poco a poco”.

Por su parte, Villalobos ha asegurado que no existe romance formal y ha pedido evitar especulaciones; sin embargo, la exposición pública y las constantes apariciones indirectas delatan que hay cercanía entre ambos.

Instagram

La historia estalló justo cuando Herrera vive un momento clave en la Liga MX, donde Toluca pelea por avanzar a la Semifinal, luego de vencer el miércoles a los Bravos en Ciudad Juárez.

Lo cierto es que mientras en la cancha se juega el campeonato, fuera de ella crece una historia romántica que promete seguir dando titulares.

