EG Pro 6 en Saltillo: Teddy Bustillos entra al Hall of Fame, Maycotte se despide y Souza retiene el cinturón

El Auditorio Saltillo fue escenario de una intensa jornada de Brazilian Jiu-Jitsu y grappling con la celebración de Evolve Grappling Pro 6, una función que reunió a competidores de distintas categorías y que cerró con un choque internacional entre México y Brasil por el campeonato de la organización. La actividad comenzó desde temprana hora con los combates infantiles y juveniles, donde niños, niñas y adolescentes de diversas academias mostraron el crecimiento que estas disciplinas han tenido en la región. Más tarde llegaron los enfrentamientos preliminares, que sirvieron como antesala para una cartelera principal cargada de nombres reconocidos dentro del grappling nacional.

TEDDY BUSTILLOS ENTRA AL HALL OF FAME Antes del arranque de las peleas estelares, la organización realizó uno de los momentos más emotivos de la noche con el homenaje a Eduardo “Teddy” Bustillos, quien fue inducido al Hall of Fame de EG Pro.

El expeleador profesional de artes marciales mixtas, conocido como el “Dragón de Komodo”, recibió un reconocimiento por su trayectoria dentro de organizaciones internacionales como Bellator, Combate Global y STFC, además de su labor como formador de atletas en Saltillo Fight Club. Entre aplausos, compañeros, alumnos y aficionados celebraron la carrera de uno de los referentes de los deportes de combate en Coahuila. Tras el reconocimiento llegó el espectáculo principal.

MARIO GARZA ABRE LA CARTELERA CON AUTORIDAD La primera pelea estelar enfrentó a Mario Garza Villalón, representante de Gracie Barra Monterrey, contra Axel “El Flash” Cruz. Desde los primeros intercambios, Garza logró imponer condiciones gracias a su control posicional y experiencia en el grappling competitivo. El regiomontano dominó gran parte del combate, neutralizando los intentos ofensivos de su rival y manteniendo el control durante los momentos clave del enfrentamiento para quedarse con la victoria y abrir con éxito la cartelera principal.

EL ADIÓS DE MAURICIO MAYCOTTE Posteriormente fue turno de uno de los combates más esperados por el público local. Armando “Bebesaurio” Negrete se enfrentó a Mauricio “Perro Enfermo” Maycotte en un duelo entre experimentados exponentes del Jiu-Jitsu Brasileño. Negrete fue recibido con una de las mayores ovaciones de la noche y respondió dentro del tatami con una actuación sólida. Después de un primer round disputado, el representante de Double Five México encontró la oportunidad en el segundo episodio para asegurar una sumisión que le otorgó el triunfo.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano cuando llegó el momento más emotivo del combate. Al finalizar el encuentro, Mauricio Maycotte tomó el micrófono para anunciar oficialmente su retiro de la competencia después de 16 años de trayectoria. El experimentado cinturón negro agradeció a la afición, a sus entrenadores, a Armando Negrete y a la organización por acompañarlo durante su carrera.

Frente a los asistentes, Maycotte colocó su cinta negra sobre el tatami, un gesto que provocó una prolongada ovación del público. Visiblemente emocionado, aseguró que el Jiu-Jitsu fue su vida y su pasión durante más de una década y media. CAMACHO IMPONE SU TÉCNICA La tercera pelea estelar reunió a Enrique Martínez y Alejandro Camacho. El combate se mantuvo equilibrado durante varios pasajes, con ambos atletas buscando imponer su estrategia en el suelo. Finalmente, Camacho encontró el espacio necesario para concretar una sumisión y quedarse con la victoria, confirmando su calidad como uno de los exponentes más experimentados de la cartelera.

FLAVIO REYES SE IMPONE A MOISÉS JUNIOR El nivel de la función continuó elevándose con el co-main event entre el mexicano Flavio Reyes y el brasileño Moisés Junior.

El enfrentamiento respondió a las expectativas generadas durante la promoción del evento. Ambos competidores protagonizaron un duelo dinámico y técnico, con constantes intercambios de posiciones y ataques de sumisión. Después de varios minutos de intensidad, Reyes logró inclinar la balanza a su favor para quedarse con una de las victorias más importantes de la noche ante un rival de experiencia internacional, provocando la celebración de los aficionados mexicanos presentes.

ANDERSON SOUZA RETIENE EL CAMPEONATO Finalmente llegó el momento más esperado de EG Pro 6. El brasileño Anderson Souza, representante de Top Brother Brasil y campeón defensor de la organización, expuso su cinturón frente al mexicano Daniel “Choko” Luna, de Double Five México.

La expectativa era alta por tratarse de un enfrentamiento entre dos atletas de gran nivel y por el orgullo deportivo que representaba el choque entre Brasil y México. Sin embargo, Souza mostró desde el inicio por qué llegaba como monarca. Apenas iniciado el primer round, el brasileño logró controlar la posición, avanzó con precisión sobre la defensa de Luna y encontró una sumisión que obligó al mexicano a rendirse.