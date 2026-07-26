EG Pro 6 en Saltillo: Teddy Bustillos entra al Hall of Fame, Maycotte se despide y Souza retiene el cinturón

EG Pro 6 en Saltillo: Teddy Bustillos entra al Hall of Fame, Maycotte se despide y Souza retiene el cinturón

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La noche dejó la inducción de Eduardo “Teddy” Bustillos al Hall of Fame, el retiro de Mauricio Maycotte tras 16 años de carrera y la defensa exitosa del cinturón por parte del brasileño Anderson Souza

Deportes
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El Auditorio Saltillo fue escenario de una intensa jornada de Brazilian Jiu-Jitsu y grappling con la celebración de Evolve Grappling Pro 6, una función que reunió a competidores de distintas categorías y que cerró con un choque internacional entre México y Brasil por el campeonato de la organización.

La actividad comenzó desde temprana hora con los combates infantiles y juveniles, donde niños, niñas y adolescentes de diversas academias mostraron el crecimiento que estas disciplinas han tenido en la región. Más tarde llegaron los enfrentamientos preliminares, que sirvieron como antesala para una cartelera principal cargada de nombres reconocidos dentro del grappling nacional.

$!El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas.
El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
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TEDDY BUSTILLOS ENTRA AL HALL OF FAME

Antes del arranque de las peleas estelares, la organización realizó uno de los momentos más emotivos de la noche con el homenaje a Eduardo “Teddy” Bustillos, quien fue inducido al Hall of Fame de EG Pro.

$!Eduardo “Teddy” Bustillos fue inducido al Hall of Fame de EG Pro en reconocimiento a su trayectoria en las artes marciales mixtas y el jiu-jitsu.
Eduardo “Teddy” Bustillos fue inducido al Hall of Fame de EG Pro en reconocimiento a su trayectoria en las artes marciales mixtas y el jiu-jitsu. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El expeleador profesional de artes marciales mixtas, conocido como el “Dragón de Komodo”, recibió un reconocimiento por su trayectoria dentro de organizaciones internacionales como Bellator, Combate Global y STFC, además de su labor como formador de atletas en Saltillo Fight Club. Entre aplausos, compañeros, alumnos y aficionados celebraron la carrera de uno de los referentes de los deportes de combate en Coahuila.

Tras el reconocimiento llegó el espectáculo principal.

$!El homenaje a Teddy Bustillos reunió a alumnos, colegas y aficionados que reconocieron su legado dentro y fuera del tatami.
El homenaje a Teddy Bustillos reunió a alumnos, colegas y aficionados que reconocieron su legado dentro y fuera del tatami. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

MARIO GARZA ABRE LA CARTELERA CON AUTORIDAD

La primera pelea estelar enfrentó a Mario Garza Villalón, representante de Gracie Barra Monterrey, contra Axel “El Flash” Cruz. Desde los primeros intercambios, Garza logró imponer condiciones gracias a su control posicional y experiencia en el grappling competitivo.

El regiomontano dominó gran parte del combate, neutralizando los intentos ofensivos de su rival y manteniendo el control durante los momentos clave del enfrentamiento para quedarse con la victoria y abrir con éxito la cartelera principal.

$!El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas.
El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

EL ADIÓS DE MAURICIO MAYCOTTE

Posteriormente fue turno de uno de los combates más esperados por el público local. Armando “Bebesaurio” Negrete se enfrentó a Mauricio “Perro Enfermo” Maycotte en un duelo entre experimentados exponentes del Jiu-Jitsu Brasileño.

Negrete fue recibido con una de las mayores ovaciones de la noche y respondió dentro del tatami con una actuación sólida. Después de un primer round disputado, el representante de Double Five México encontró la oportunidad en el segundo episodio para asegurar una sumisión que le otorgó el triunfo.

$!Armando “Bebesaurio” Negrete se impuso por sumisión en el segundo round durante uno de los combates más esperados de la noche.
Armando “Bebesaurio” Negrete se impuso por sumisión en el segundo round durante uno de los combates más esperados de la noche. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano cuando llegó el momento más emotivo del combate.

Al finalizar el encuentro, Mauricio Maycotte tomó el micrófono para anunciar oficialmente su retiro de la competencia después de 16 años de trayectoria. El experimentado cinturón negro agradeció a la afición, a sus entrenadores, a Armando Negrete y a la organización por acompañarlo durante su carrera.

$!Mauricio Maycotte anunció su retiro de la competencia y dejó su cinta negra sobre el tatami tras 16 años de carrera.
Mauricio Maycotte anunció su retiro de la competencia y dejó su cinta negra sobre el tatami tras 16 años de carrera. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Frente a los asistentes, Maycotte colocó su cinta negra sobre el tatami, un gesto que provocó una prolongada ovación del público. Visiblemente emocionado, aseguró que el Jiu-Jitsu fue su vida y su pasión durante más de una década y media.

CAMACHO IMPONE SU TÉCNICA

La tercera pelea estelar reunió a Enrique Martínez y Alejandro Camacho. El combate se mantuvo equilibrado durante varios pasajes, con ambos atletas buscando imponer su estrategia en el suelo.

Finalmente, Camacho encontró el espacio necesario para concretar una sumisión y quedarse con la victoria, confirmando su calidad como uno de los exponentes más experimentados de la cartelera.

$!El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas.
El espectáculo emocionó a público de todas las edades en las gradas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

FLAVIO REYES SE IMPONE A MOISÉS JUNIOR

El nivel de la función continuó elevándose con el co-main event entre el mexicano Flavio Reyes y el brasileño Moisés Junior.

$!Flavio Reyes levantó los brazos tras imponerse al brasileño Moisés Junior en el coevento principal de EG Pro 6.
Flavio Reyes levantó los brazos tras imponerse al brasileño Moisés Junior en el coevento principal de EG Pro 6. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El enfrentamiento respondió a las expectativas generadas durante la promoción del evento. Ambos competidores protagonizaron un duelo dinámico y técnico, con constantes intercambios de posiciones y ataques de sumisión.

Después de varios minutos de intensidad, Reyes logró inclinar la balanza a su favor para quedarse con una de las victorias más importantes de la noche ante un rival de experiencia internacional, provocando la celebración de los aficionados mexicanos presentes.

$!Flavio Reyes levantó los brazos tras imponerse al brasileño Moisés Junior en el coevento principal de EG Pro 6.
Flavio Reyes levantó los brazos tras imponerse al brasileño Moisés Junior en el coevento principal de EG Pro 6. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

ANDERSON SOUZA RETIENE EL CAMPEONATO

Finalmente llegó el momento más esperado de EG Pro 6.

El brasileño Anderson Souza, representante de Top Brother Brasil y campeón defensor de la organización, expuso su cinturón frente al mexicano Daniel “Choko” Luna, de Double Five México.

$!Anderson Souza defendió exitosamente su cinturón al conseguir una sumisión en el primer round del evento principal.
Anderson Souza defendió exitosamente su cinturón al conseguir una sumisión en el primer round del evento principal. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La expectativa era alta por tratarse de un enfrentamiento entre dos atletas de gran nivel y por el orgullo deportivo que representaba el choque entre Brasil y México.

Sin embargo, Souza mostró desde el inicio por qué llegaba como monarca. Apenas iniciado el primer round, el brasileño logró controlar la posición, avanzó con precisión sobre la defensa de Luna y encontró una sumisión que obligó al mexicano a rendirse.

$!Anderson Souza sometió a Daniel “Choko” Luna en el primer round para conservar el campeonato de EG Pro 6.
Anderson Souza sometió a Daniel “Choko” Luna en el primer round para conservar el campeonato de EG Pro 6. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Con ello, Anderson Souza defendió exitosamente el campeonato de EG Pro y cerró una noche en la que Brasil se llevó el combate principal, mientras Saltillo volvió a confirmar su lugar como una de las plazas más activas para el desarrollo del grappling y el Brazilian Jiu-Jitsu en el norte del país.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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