Lando Norris gana el GP de Hungría 2026; otra falla deja fuera a Checo Pérez

Lando Norris convirtió la pole position en una victoria de autoridad en el Gran Premio de Hungría 2026. El británico dominó el tramo decisivo en el Hungaroring y entregó a McLaren su primer triunfo de la temporada, mientras Sergio “Checo” Pérez abandonó por una falla en la suspensión de su Cadillac. Norris no tuvo un domingo sencillo. Oscar Piastri lo superó en la curva 2 de la primera vuelta y encabezó la carrera durante la mitad inicial.

El giro llegó después de la segunda parada del australiano, cuando un contacto con Carlos Sainz al intentar quitarle una vuelta le hizo perder tiempo. Con aire limpio, Norris impuso un ritmo demoledor, alargó su tanda y regresó a la pista por delante de su compañero.

El panorama se aclaró cuando Piastri estacionó su monoplaza por un problema en la caja de cambios a 15 vueltas de la bandera a cuadros, situación que activó el Virtual Safety Car. El británico completó las 70 vueltas en 1:39:56.180 y cruzó la meta 15.080 segundos antes que Max Verstappen. Kimi Antonelli aprovechó la estrategia de Mercedes y cerró el podio, resultado con el que amplió a 50 puntos su ventaja sobre Lewis Hamilton en el Campeonato de Pilotos.

Charles Leclerc fue cuarto y Lewis Hamilton quinto, tras una sanción de cinco segundos en boxes. Para Checo Pérez, la carrera fue la culminación de un fin de semana cuesta arriba. El mexicano había clasificado último y salió desde el pit lane por ajustes de Cadillac a la suspensión bajo parque cerrado. Pérez mejoró su ritmo en la segunda tanda y se acercó al paso de los Williams, pero el MAC-26 volvió a fallar. Después de completar 48 giros, el tapatío perdió la suspensión en la curva 5 y tuvo que abandonar. Su compañero Valtteri Bottas también quedó fuera por problemas de frenos, por lo que Cadillac se marchó de Budapest sin ver la meta con ninguno de sus autos.

El triunfo fue el número 12 de Norris en Fórmula 1, el segundo consecutivo en Hungría y el primero desde que conquistó el título mundial de 2025. El resultado devolvió a McLaren al escalón más alto antes del receso de verano, mientras Cadillac deberá revisar su confiabilidad para que Checo deje de pagar el costo de las fallas mecánicas.