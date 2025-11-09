Los kenianos vuelven a brillar en el cuarto Maratón Saltillo - La Moderna, realizado el domingo

/ 9 noviembre 2025
    Los kenianos vuelven a brillar en el cuarto Maratón Saltillo - La Moderna, realizado el domingo
    Alfred Kipserem Cherop cruzó la meta en primer lugar, quedando a solo 40 segundos del récord vigente del Maratón Saltillo - La Moderna. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más de mil corredores participaron en la mayor prueba de atletismo en la entidad, y la sexta más importante del país.

Por cuarto año consecutivo, la capital de Coahuila vivió el Maratón Saltillo - La Moderna, que contó con la participación de 1,097 atletas, 10 por ciento de los cuales fueron extranjeros; 60%, nacionales, y el restante 30 por ciento, locales.

Aunque en esta ocasión no se rompió ningún récord, los ganadores absolutos estuvieron encabezados por el keniano Alfred Kipserem Cherop, quien, con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 24 segundos, se llevó el primer lugar, con lo que estuvo a 40 segundos de romper la marca vigente.

En el podio le siguieron Stephen Ndege; en tercer lugar, Francisco Alberto Pachicano Pérez; en cuarto, Gerardo Emmanuel Armendáriz González; y, en el quinto sitio, Paul Longole.

A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo.
A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la categoría femenil, el primer escaño correspondió a Elizabet Yeveth; el segundo, a Ruth Quimotai; en tercer lugar, figuró Mónica Quezares; cuarto lugar, Beatriz Olivia de la Rosa Vélez; y quedó en quinto lugar la saltillense Dulce Gabriela Orozco Chávez.

Se entregó una bolsa superior a los 250 mil pesos, entre otros premios, repartida entre los 10 ganadores absolutos –cinco hombres y cinco mujeres—, a los participantes coahuilenses y a grupos de corredores, integrados según sus edades.

A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo.
A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El Maratón Saltillo - La Moderna, que comprende 42 mil 195 metros, se mantiene como la sexta prueba de su tipo más grande del país, y coloca a Coahuila como el segundo estado con dos maratones, después de Sinaloa.

La carrera es organizada por la Asociación “Corre y Suma”, en conjunto con los gobiernos estatal y municipal, en tanto, la empresa ChronoSport opera y coordina su realización, informó José Francisco Cossío Duarte, director de dicha firma.

A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo.
A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El también director general del maratón —certificado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la Asociación Internacional de Maratones y Carrera de Distancias (AIMS)— indicó que, además de La Moderna, colaboran en esta fiesta deportiva decenas de instituciones y organizaciones, entre las que figuran colegios, restaurantes, hoteles y clubes deportivos.

Al dar a conocer que descendió ligeramente el número de atletas participantes respecto de las tres carreras anteriores, anunció que “el comité organizador seguirá luchando para que más personas conozcan y se sumen a esa fiesta deportiva”.

$!Los kenianos vuelven a brillar en el cuarto Maratón Saltillo - La Moderna, realizado el domingo

Informó que, gracias también a las porras que animaron a los competidores y a los más de 60 puntos de abastecimiento y animación instalados a lo largo del circuito, pudieron llegar a la meta aproximadamente el 90% de los competidores.

A nivel nacional, el porcentaje promedio de atletas que completan el recorrido es de 85 por ciento, mientras que en Nueva York la cifra es de 98 a 99 por ciento, “debido a las numerosas porras con que cuentan”.

A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo.
A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En efecto, “la participación de las porras es un factor clave para que los maratonistas lleguen al final del trayecto, así que, entre más porras haya, más finalistas tendremos. A esto se le llama ´efecto audiencia”, expuso Cossío Duarte.

Colaboraron un total de 60 porras apostadas a lo largo de la ruta, de aproximadamente 10 integrantes cada una, así como 12 ambulancias, 150 médicos y enfermeros, 1,500 policías preventivos, 80 fisioterapeutas, 45 grupos de abastecimiento y 500 personas de staff.

A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo.
A pesar de la ligera disminución en el número de participantes, el evento destacó por su organización, la participación ciudadana y el ambiente de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

LE TEMEN AL MARATÓN

“Pepe” Cossío estimó que no ha sido posible elevar la cifra de corredores más allá de los 1,150 que compitieron en la primera edición, la cantidad más alta registrada hasta ahora.

Esto se debe a que los atletas “le tienen miedo al maratón local”, quizá porque es “el más difícil” del país, dado que cuenta con un sinnúmero de pendientes que, además, hay que correr a una altura que oscila entre los 1,485 y 1,678 metros, explicó.

Esto, a diferencia de otras competiciones, como la 21K Coahuila, en donde normalmente se involucran 4 mil 500 saltillenses, ante lo cual preguntó: “¿Dónde están esos corredores para que vengan a correr el maratón?”.

$!Más de 60 grupos de porras y puntos de animación alentaron a los corredores durante los 42 kilómetros del recorrido.
Más de 60 grupos de porras y puntos de animación alentaron a los corredores durante los 42 kilómetros del recorrido. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Definitivamente, hay muchos tabúes y barreras mentales en torno al maratón; los participantes nomás quieren darle hasta 21 kilómetros, lo que los convierte en medios maratonistas. ¿Quieren ser maratonistas completos, maratonistas de verdad? Entonces deben venir a correr con nosotros”, expresó.

Por otra parte, consideró que esta carrera no pertenece a un comité o al gobierno; es un evento que ya pasó a ser de la ciudad, la cual debe seguirlo apoyando, “ya sea corriendo y saliendo a echar porras o abasteciendo a los corredores”, indicó el entrevistado.

$!El director general José Francisco “Pepe” Cossío Duarte destacó la importancia de mantener vivo el espíritu del maratón como patrimonio deportivo de la ciudad.
El director general José Francisco “Pepe” Cossío Duarte destacó la importancia de mantener vivo el espíritu del maratón como patrimonio deportivo de la ciudad. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Estuvieron en la entrega de los premios: Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Francisco Hernández, director de Pastas La Moderna, planta Ramos Arizpe; Édgar Puente, director del Instituto Municipal del Deporte; y Mario Domínguez, subdirector municipal de Turismo.

Asimismo, acudieron los miembros del comité organizador: Javier Villaseñor, director financiero y jurídico; Gustavo Lara, director de relaciones públicas y patrocinadores; Pepe Cossío, director general y operativo; y Fabián Núñez, director promocional y redes sociales.

