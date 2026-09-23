El efecto Efraín Juárez ya se siente; va por el liderato en Hungría

Efraín Juárez comienza a consolidar su proyecto en Europa. Después de un complicado arranque en competencias internacionales, el entrenador mexicano tiene al Győri ETO en el segundo lugar de la Liga de Hungría, con números que lo mantienen en la pelea directa por la cima. El conjunto dirigido por Juárez suma 15 puntos después de ocho jornadas, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota, resultados que le han permitido colocarse entre los principales protagonistas del campeonato. El equipo húngaro también presume una producción ofensiva importante, con 16 goles anotados y 10 recibidos durante las primeras ocho fechas del torneo.

El buen momento en la competencia doméstica contrasta con lo ocurrido durante las primeras semanas de la temporada, cuando el Győri ETO tuvo que afrontar eliminaciones en las competiciones europeas. En la fase clasificatoria de la Champions League, el conjunto de Juárez quedó eliminado frente al Vikingur Reykjavik de Islandia, resultado que significó un duro golpe en el inicio de su aventura europea. Posteriormente, el equipo húngaro consiguió avanzar frente al Atert Bissen de Luxemburgo en la clasificación de la Conference League, pero finalmente quedó eliminado ante el Riga de Letonia. Después de despedirse de los torneos continentales, Juárez concentró sus esfuerzos en la Liga de Hungría y los resultados comenzaron a acompañarlo. UN PARTIDO POR LA CIMA El Győri ETO comparte actualmente 15 puntos con el Puskas Academy, aunque este último ocupa el primer puesto gracias a una diferencia fundamental en su registro: ha conseguido cinco victorias, una más que el equipo del entrenador mexicano. La posibilidad de modificar la clasificación llegará en la Jornada 9, cuando ambos equipos se enfrenten directamente. El partido está programado para el domingo 11 de octubre de 2026 y podría convertirse en un duelo decisivo por el liderato. Una victoria colocaría al Győri ETO en una posición privilegiada y permitiría a Efraín Juárez alcanzar la cima de la Liga de Hungría en su primera temporada al frente del club. El reto representa un nuevo capítulo para el estratega mexicano, quien llegó al futbol europeo después de su paso por Pumas y de haber dirigido al conjunto universitario durante el Apertura 2026, torneo en el que disputó la Final ante Cruz Azul. Ahora, con el Győri ETO instalado entre los primeros lugares, Juárez busca convertir un complicado inicio internacional en una temporada destacada dentro del futbol húngaro.

El buen momento en la competencia doméstica contrasta con lo ocurrido durante las primeras semanas de la temporada, cuando el Győri ETO tuvo que afrontar eliminaciones en las competiciones europeas. En la fase clasificatoria de la Champions League, el conjunto de Juárez quedó eliminado frente al Vikingur Reykjavik de Islandia, resultado que significó un duro golpe en el inicio de su aventura europea.

Posteriormente, el equipo húngaro consiguió avanzar frente al Atert Bissen de Luxemburgo en la clasificación de la Conference League, pero finalmente quedó eliminado ante el Riga de Letonia. Después de despedirse de los torneos continentales, Juárez concentró sus esfuerzos en la Liga de Hungría y los resultados comenzaron a acompañarlo. UN PARTIDO POR LA CIMA El Győri ETO comparte actualmente 15 puntos con el Puskas Academy, aunque este último ocupa el primer puesto gracias a una diferencia fundamental en su registro: ha conseguido cinco victorias, una más que el equipo del entrenador mexicano. La posibilidad de modificar la clasificación llegará en la Jornada 9, cuando ambos equipos se enfrenten directamente. El partido está programado para el domingo 11 de octubre de 2026 y podría convertirse en un duelo decisivo por el liderato. Una victoria colocaría al Győri ETO en una posición privilegiada y permitiría a Efraín Juárez alcanzar la cima de la Liga de Hungría en su primera temporada al frente del club. El reto representa un nuevo capítulo para el estratega mexicano, quien llegó al futbol europeo después de su paso por Pumas y de haber dirigido al conjunto universitario durante el Apertura 2026, torneo en el que disputó la Final ante Cruz Azul. Ahora, con el Győri ETO instalado entre los primeros lugares, Juárez busca convertir un complicado inicio internacional en una temporada destacada dentro del futbol húngaro.

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