Sacudida en Liga MX Femenil: Atlante y Pachuca despiden a sus DT; ¿quiénes toman sus lugares?

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    Sacudida en Liga MX Femenil: Atlante y Pachuca despiden a sus DT; ¿quiénes toman sus lugares?
    Atlante y Pachuca Femenil movieron sus banquillos en pleno Apertura 2026; Ileana Dávila ya fue confirmada por las Potras, mientras las Tuzas siguen sin anunciar oficialmente al sustituto de Óscar Torres. FOTOS: ESPECIAL

Nicolás Morales y Óscar ‘Rambo’ Torres dejaron sus cargos; las Potras ya anunciaron a Ileana Dávila, mientras las Tuzas analizan su nuevo mando

La Liga MX Femenil vivió un doble movimiento en los banquillos. Atlante y Pachuca anunciaron la salida de sus entrenadores después de la Jornada 8 del Apertura 2026: Nicolás Morales dejó a las Potras de Hierro tras ocho partidos, mientras Óscar “Rambo” Torres cerró una etapa histórica con las Tuzas.

En Atlante, la salida de Morales se produjo un día después del triunfo 2-1 sobre Querétaro.

El club no detalló una causa específica, pero la decisión coincidió con la polémica generada por sus declaraciones posteriores al encuentro, cuando cuestionó públicamente movimientos de Nailea Vidrio y utilizó una expresión que provocó críticas al referirse a dos atacantes del conjunto queretano.

Morales terminó su etapa con dos victorias y seis derrotas. El relevo azulgrana ya está definido. Atlante confirmó este miércoles a Ileana Dávila como nueva directora técnica.

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La estratega dirigía a la categoría Sub-19 del club y cuenta con experiencia en la Liga MX Femenil, donde fue la primera entrenadora de Pumas desde el nacimiento del circuito profesional. Su debut será ante las universitarias el lunes 28 de septiembre.

Pachuca, por su parte, informó que llegó a un acuerdo con Óscar Torres para terminar su relación.

El “Rambo” se marcha después de seis torneos: condujo a las Tuzas al primer título de Liga MX Femenil de su historia en el Clausura 2025 y después al Campeón de Campeonas 2024-2025.

El presente terminó por pesar. Pachuca viene de cuatro derrotas consecutivas y suma siete puntos después de ocho jornadas.

Su último tropiezo fue el 2-1 ante Atlético de San Luis, resultado que profundizó la crisis deportiva.

A diferencia del Atlante, las Tuzas todavía no han anunciado oficialmente al sustituto de Torres.

Sergio Santana, auxiliar del “Rambo”, aparece por estructura como la alternativa interna más inmediata para asumir provisionalmente mientras la directiva define al nuevo técnico, aunque hasta ahora Pachuca no ha confirmado que vaya a tomar el cargo.

Santana formaba parte del cuerpo técnico de Torres como primer auxiliar.

Pachuca tendrá poco margen para resolver el cambio de mando: su siguiente partido será el sábado 26 de septiembre ante Santos Laguna en el Estadio Hidalgo.

Atlante, en tanto, comenzará una nueva etapa con Dávila buscando reaccionar y acercarse a la zona de Liguilla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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