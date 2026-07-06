El gesto de Bellingham del Real Madrid con Gilberto Mora... lo consoló y le pidió su camiseta (Video)

Al terminar el encuentro en el Estadio Azteca, el futbolista inglés buscó entre los jugadores mexicanos a Gilberto Mora , quien abandonaba la cancha visiblemente afectado tras la derrota. El juvenil, de apenas 17 años, caminaba hacia el túnel entre lágrimas cuando fue alcanzado por Bellingham.

La eliminación de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026 dejó una postal que rápidamente dio la vuelta al mundo. Aunque Jude Bellingham fue el encargado de marcar el doblete que acabó con el sueño del Tricolor, el mediocampista del Real Madrid también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Las cámaras de televisión captaron el instante en que ambos se abrazaron. Después de entregarle su camiseta, el inglés le dijo: “La tuya también” , en referencia al intercambio de jerseys. De acuerdo con distintos reportes, Mora parecía sorprendido por la petición de una de las principales figuras del futbol internacional.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la actitud del futbolista inglés. Incluso comenzaron las especulaciones sobre un supuesto interés del Real Madrid por el joven mexicano, aunque hasta el momento no existe ninguna versión oficial que confirme esa posibilidad.

El capitán de Inglaterra, Harry Kane , también tuvo un gesto similar. El delantero se acercó para abrazar a Raúl Jiménez , quien marcó el tercer gol mexicano desde el punto penal al minuto 69 y mantuvo con vida al equipo durante buena parte del segundo tiempo.

Antes de abandonar la cancha, Bellingham también se tomó el tiempo para saludar a varios integrantes de la Selección Mexicana. El inglés recorrió el terreno de juego estrechando la mano de los futbolistas del Tricolor como muestra de respeto después de un partido de alta intensidad.

GILBERTO MORA DEJÓ UNA GRAN IMPRESIÓN

Más allá del resultado, Gilberto Mora fue uno de los nombres que dejó mejores sensaciones para la Selección Mexicana a lo largo del torneo. El futbolista surgido de Xolos de Tijuana disputó su primera Copa del Mundo con apenas 17 años y respondió con actuaciones que llamaron la atención dentro y fuera del país.

Durante el campeonato enfrentó a varias de las selecciones más competitivas del planeta y mostró personalidad en escenarios de máxima exigencia. Su rendimiento ha provocado que distintos clubes importantes sigan de cerca su evolución.

El encuentro también representó un momento histórico para México. La anotación de Bellingham al minuto 36 terminó con la racha de imbatibilidad del Tricolor en los Mundiales disputados como anfitrión, una marca que alcanzó 396 minutos sin recibir gol en esas condiciones. Además, el Estadio Azteca registró apenas la tercera derrota de la selección nacional en 89 partidos oficiales disputados en ese inmueble.

BELLINGHAM RECONOCIÓ EL NIVEL DEL TRI

Tras el silbatazo final, Bellingham atendió a los medios de comunicación y sorprendió al responder algunas preguntas en español. El futbolista destacó tanto el ambiente vivido en el Estadio Azteca como la pasión de la afición mexicana durante los 90 minutos.

“El ambiente era magnífico, los fanáticos de México increíbles y también los de Inglaterra. Fue una noche inolvidable”, declaró. Sobre el inmueble añadió: “Este país tiene cultura de futbol, es magnífico. La recepción que nos dieron desde el aterrizaje, aunque era hostil por ser visitantes, era maravilloso”.

En entrevista con la BBC Sport, el mediocampista amplió su reconocimiento hacia el futbol mexicano. “Es increíble ver a un país tan volcado hacia su selección”, afirmó. Además recordó el momento en que el Tricolor descontó en el marcador: “Cuando cayó el 2-1 de ellos, sentí que el estadio colapsaba sobre nosotros”.

INGLATERRA YA PIENSA EN NORUEGA

El jugador del Real Madrid también dedicó elogios individuales al mediocampista Erik Lira, a quien destacó por su despliegue físico durante el encuentro. “Increíble. Ese mediocampista corre mucho, muy fuerte... juegan con mucho corazón. Es un placer jugar aquí”, expresó.

Respecto al siguiente compromiso de Inglaterra, Bellingham dejó claro que el equipo mantiene los pies sobre la tierra pese al triunfo conseguido en territorio mexicano. “Vamos paso a paso. Contra México fue un partido muy difícil y en cuatro días otra vez contra Noruega, otra vez difícil, otra vez con calor”, comentó.

El inglés cerró su participación recordando el ambiente que encontró en el Estadio Azteca, al que calificó como uno de los escenarios más especiales que ha vivido con su selección. “La atmósfera aquí es la más increíble en la que he jugado con Inglaterra, no tengo dudas”, concluyó. Inglaterra enfrentará a Noruega el próximo 11 de julio en Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.