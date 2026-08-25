El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI

La actualización del ranking se realizó el 24 de agosto, apenas un día después de que el corredor del UAE Team Emirates asegurara el triunfo en Alemania. Con este resultado, Del Toro alcanzó 6 mil 603 puntos y desplazó al danés Jonas Vingegaard del cuarto sitio.

El mexicano Isaac del Toro continúa consolidando su lugar entre los mejores ciclistas del mundo. El mexicano escaló al cuarto puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) después de conquistar la Vuelta a Alemania 2026, una victoria que volvió a poner su nombre entre los protagonistas del ciclismo internacional.

El ascenso llega después de una temporada en la que el mexicano ha mantenido resultados destacados en distintas competencias. Su posición también refleja la evolución de un corredor que, con apenas unos años en el máximo nivel, ya pelea directamente con algunas de las principales figuras del ciclismo mundial.

DEL TORO SE METE ENTRE LOS CUATRO MEJORES

El ranking de la UCI se actualiza cada semana y toma en cuenta los resultados obtenidos en diferentes competencias. Por ello, un corredor puede perder posiciones incluso sin haber competido, mientras que otros pueden sumar puntos durante ese periodo.

Del Toro ya había alcanzado el segundo lugar mundial en una actualización anterior. Su descenso no necesariamente significa un retroceso deportivo, ya que el sistema también contempla las actuaciones de otros ciclistas y las pruebas en las que participan.

Con la actualización del 24 de agosto, el mexicano aparece en la cuarta posición, detrás de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard.

· 1° Tadej Pogačar — UAE Team Emirates: 11,232 puntos

· 2° Remco Evenepoel — Red Bull-BORA-hansgrohe: 7,356 puntos

· 3° Jonas Vingegaard — Team Visma-Lease a Bike: 6,866 puntos

· 4° Isaac del Toro — UAE Team Emirates: 6,603 puntos

El mexicano quedó a 263 puntos de Vingegaard y por delante de otros corredores que también forman parte de la élite internacional.

UNA TEMPORADA QUE SIGUE DANDO RESULTADOS

La victoria en la Vuelta a Alemania representa uno de los resultados más importantes de Del Toro durante 2026. El triunfo llegó después de una serie de actuaciones que le permitieron mantenerse en la parte alta del ranking mundial.

El corredor mexicano ha mostrado capacidad para competir en diferentes escenarios y asumir protagonismo dentro de su equipo. Cada resultado le ha permitido acumular puntos y acercarse a los primeros lugares de la clasificación de la UCI.

El crecimiento de Del Toro también ha cambiado la percepción alrededor de su carrera. A estas alturas, el ciclista ya dejó atrás la etiqueta de promesa y se ha convertido en uno de los nombres que deben seguirse en las principales competencias internacionales.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A COMPETIR ISAAC DEL TORO?

Después de su participación en la Vuelta a Alemania, Isaac del Toro tendrá algunos días de descanso antes de regresar a una competencia oficial. Hasta ahora, su siguiente compromiso confirmado sería el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI, programado para el 27 de septiembre.

Antes de esa fecha existen otras competencias en el calendario internacional en las que podría participar, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su presencia en ellas.

El mexicano llegará al cierre de la temporada como cuarto del ranking mundial de la UCI, detrás de tres corredores de gran peso internacional: Pogačar, Evenepoel y Vingegaard.

La posición refleja el momento que atraviesa Del Toro y el impacto de sus resultados durante 2026. Con todavía varias semanas de actividad por delante, el ciclista mexicano podría volver a sumar puntos y modificar nuevamente su posición en la clasificación.