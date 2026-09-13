Con cuál de las dos partes la mandataria prefiere quedar bien es irrelevante. Ella trata de evitar tanto el conflicto interno como el externo, según se percibe. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podrá durar la paciencia norteamericana? Un día le reconocen su esfuerzo y al otro le critican y exigen mayores resultados.

Es evidente que la Presidenta está en medio de un fuego cruzado, presionada por las peticiones de extradición del gobierno norteamericano y, por otra parte, resintiendo la presión de gente cercana al expresidente López Obrador –y al sector duro de Morena –, quienes le exigen protección para los señalados y que se niegue su extradición, lo cual se ha cumplido al pie de la letra con Rocha Moya e Inzunza .

Lo que ella decida tendrá consecuencias muy graves para su gobierno, aunque hasta ahora haya logrado controlar la situación. Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es: su resistencia frente a la presión norteamericana, ¿es por solidaridad y compromiso moral con su padrino –el expresidente López Obrador– o por alguna amenaza de los duros de Morena que controlan el Congreso?

Su continua y obsesiva referencia a la unidad dentro del partido proyecta lo contrario. Se perfila el riesgo de fractura entre el grupo cercano al señor de Palenque –hoy a la defensiva frente al embate del gobierno norteamericano– y el grupo de los moderados –cercanos a la Presidenta–, preocupados por el riesgo que los escándalos de corrupción puedan generar, tanto para el partido como para México.

Conversando con amigos, queda claro que una de las presiones que pudiese haber sobre la Presidenta –por parte del sector duro de Morena– puede vincularse con el sufragio ciudadano para la revocación de mandato, previsto para el 2028. El control de las calles ha generado el mito de fortaleza del movimiento obradorista. No parece haber otro factor de presión sobre ella.

Sin embargo, la revocación de mandato es un mito que difícilmente podría generarle peligro, pues si en la consulta realizada el 10 de abril de 2022 –con todo el impulso dado desde la Presidencia de la República para que la ciudadanía participara– sólo se logró el 17.77 por ciento de sufragios, de un mínimo de 40 por ciento de participación ciudadana exigida por la ley para tener efectos vinculatorios, será muy difícil hacerlo en contra de ella, teniendo casi el 70 por ciento de aprobación ciudadana.

Si el sector duro del obradorato pretendiese bajar el porcentaje de participación ciudadana necesario para hacerlo vinculatorio, esto implicaría modificar la ley y ello provocaría en la bancada de Morena en el Congreso un cisma irreversible, de confrontación.

La indefinición que hoy se percibe daña la imagen de fortaleza de la Presidenta y ello trae efectos colaterales.

Si bien el discurso oficial dirigido a los mexicanos es nacionalista –y a veces provocador–, los hechos muestran una operación cautelosa de cooperación total con el gobierno norteamericano, que seguramente bien entiende el lenguaje surrealista utilizado en nuestra vida política, cargado de simbolismos, que generalmente no coinciden con la realidad.

Seguir protegiendo a los indefendibles de Morena lo único que hace es evidenciar que la Fiscalía, y todo el Poder Judicial, están al servicio de la 4T y la reforma judicial sólo sirvió para dar a la justicia un fin político.

TRAGEDIA EDUCATIVA

No debemos buscar la causa del deterioro educativo en circunstancias atribuibles a la tecnología, como se pretende hacer. La causa de los vergonzosos resultados obtenidos por nuestros educandos en la prueba PISA, basada en estándares internacionales creados por la OCDE, es la pérdida del sentido de competitividad.

En el modelo tradicional, con el que nos educamos muchísimas generaciones, los exámenes de conocimiento eran el eje de la evaluación y con ello se avanzaba hacia los grados superiores. Los exámenes y las calificaciones implicaban estimular la superación de nuestros propios estándares y con ello impulsaban la competitividad, que es parte de la vida. Las notas premiaban el esfuerzo.