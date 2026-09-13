La historia detrás de Los Niños Héroes: Los mitos y realidades de la conmemoración del 13 de septiembre

Cada 13 de septiembre México recuerda a los Niños Héroes, un episodio ocurrido en 1847 durante la Guerra entre México y Estados Unidos, que con el paso de los años se convirtió en un mito patriótico y en una de las conmemoraciones más emblemáticas de la historia nacional. El conflicto armado entre México y Estados Unidos (1846-1848) marcó profundamente al país, pues tras la derrota se perdió más de la mitad del territorio nacional. Para septiembre de 1847, la situación ya era crítica: el norte del país estaba ocupado, los puertos habían sido tomados y un frente estadounidense había desembarcado en Veracruz para avanzar hacia la capital siguiendo la llamada “Ruta de Cortés”. Batallas previas como las de Churubusco y Molino del Rey habían caído en manos del ejército norteamericano, que se preparaba para atacar uno de los puntos estratégicos de la Ciudad de México: el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar.

ASÍ FUE EL ASALTO AL CASTILLO DE CHAPULTEPEC El 12 de septiembre comenzó un intenso bombardeo contra el cerro y el castillo. Para el día siguiente, el 13 de septiembre, el ejército estadounidense inició su avance por las laderas, donde alrededor de 600 soldados mexicanos intentaban contenerlo. En el interior del castillo se encontraban aproximadamente 250 hombres bajo el mando del general Nicolás Bravo, además de 50 cadetes del Colegio Militar, entre ellos un joven Miguel Miramón, quien años más tarde se convertiría en general conservador. Aunque los cadetes tenían la orden de no combatir, la intensidad del ataque llevó a seis de ellos a tomar las armas. La superioridad numérica estadounidense fue determinante, y alrededor de las 9:30 de la mañana lograron irrumpir en el castillo, donde se libraron combates cuerpo a cuerpo.

Se tiene registro de que seis jóvenes cadetes y un subteniente perdieron la vida en el enfrentamiento. Los nombres que la historia recuerda como Niños Héroes son: - Juan de la Barrera, subteniente. - Agustín Melgar, cadete. - Francisco Márquez, cadete. - Fernando Montes de Oca, cadete. - Vicente Suárez, cadete. - Juan Escutia, cadete. La figura de Juan Escutia quedó rodeada de un relato legendario: se dice que, envuelto en la bandera mexicana, se lanzó desde lo alto del castillo para evitar que el estandarte cayera en manos enemigas. Algunos investigadores sugieren que pudo haberse tratado de un accidente, mientras que otros sostienen la versión heroica. El historiador estadounidense J. D. Eisenhower escribió: “El general Bravo entregó su espada tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran seis de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir. Uno de aquellos muchachos, con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro”.

OTROS PROTAGONISTAS OLVIDADOS El 13 de septiembre de 1847 también estuvo marcado por la participación de numerosos soldados mexicanos que combatieron en Chapultepec. Casi todo el Batallón de San Blas, bajo el mando del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, murió en el intento de detener a las tropas estadounidenses. Asimismo, la guerra tuvo otras figuras destacadas como el general Pedro María Anaya, célebre por su resistencia en Churubusco, y el coronel Lucas Balderas, quien cayó en Molino del Rey. También se recuerda la participación de ciudadanos que, armados con palos y piedras, se enfrentaron a las fuerzas invasoras. La Guerra con Estados Unidos concluyó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que significó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Sin embargo, el episodio de los Niños Héroes quedó grabado en la memoria nacional como un acto de valor en medio de la derrota.

LOS MITOS Y LA REALIDAD La batalla de Chapultepec y la muerte de los cadetes se convirtieron en un símbolo de resistencia y sacrificio frente a la derrota. La historia oficial mexicana del siglo XIX y XX elevó este episodio a un mito nacionalista, destacando el heroísmo de los jóvenes y vinculando su acción con la defensa de la soberanía. Con el tiempo surgieron rumores y versiones alternativas: que los cadetes no existieron, que estaban castigados, que fueron sorprendidos en estado de ebriedad o que fueron los únicos que defendieron el castillo. No obstante, las investigaciones históricas coinciden en que sí existieron, que combatieron y murieron en la batalla, aunque no fueron los únicos defensores. Mito: Los cadetes defendieron solos el Castillo de Chapultepec. Realidad: De acuerdo con Retrovisor, el blog de historia de UNAM Global, la batalla del 13 de septiembre de 1847 acontecida en el Castillo de Chapultepec está envuelta en un contexto más amplio, que es la guerra entre EU y México de 1846-1848. Este conflicto, con el que Estados Unidos terminó ganando la mitad del territorio nacional, ya había escalado significativamente en favor del vecino del norte hacia 1847. La batalla en el Castillo de Chapultepec fue una de varias que hubo en territorio nacional y combatieron más de 600 soldados. Mito: Únicamente eran seis niños héroes. Realidad: La historia oficial cuenta que fueron seis niños héroes que enfrentaron al ejército de EU. Ellos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Según la UNAM, todos ellos existieron. No obstante, en la batalla que se libró en el Castillo de Chapultepec, había, además de 600 soldados y 50 cadetes, a quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos. Pero, al tener México la batalla perdida, seis de los cadetes (los Niños Héroes) desobedecieron órdenes y se fueron a la batalla, en la que resultaron muertos. Mito: Los niños héroes realmente no eran niños. Realidad: La UNAM detalla que los seis nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años de edad. Vicente Suárez murió a los 17 años; Juan de la Barrera, a los 19; Juan Escutia, a los 20; Agustín Melgar, a los 18; Fernando Montes de Oca, a los 18; y Francisco Márquez fue el que murió más joven, a los 14 años.

Mito: Los niños héroes no querían pelear, sino que se les sorprendió en el Castillo. Realidad: Hay diversas versiones sobre esto, pero el artículo de la UNAM Global detalla que, de los 50 cadetes a quienes se les ordenó no participar en la batalla, seis desobedecieron y combatieron luego de ver que México prácticamente tenía el enfrentamiento perdido. Mito: Juan Escutia se lanzó con la bandera mexicana para no morir a manos de Estados Unidos. Realidad: Es quizá el punto más controvertido de los Niños Héroes. El historiador norteamericano J.D. Eisenhower dice que los seis cadetes prefirieron morir en vez de rendirse, y uno de ellos se lanzó con la bandera de México. Sin embargo, Alfredo Ávila, historiador mexicano de la UNAM, aseguró en entrevista con MVS que no hay registro de que Juan Escutia estuviera siquiera en la batalla. Cada 13 de septiembre se conmemora su sacrificio en el Altar a la Patria, ubicado en Chapultepec, como un recordatorio del costo humano de la guerra y de la importancia de la defensa de la soberanía.