Gala Montes y el fantasma de Britney Spears: ¿Cuánto ha cambiado la mirada sobre la salud mental?

Muy lejana quedó esa Gala Montes de 2023 que se convirtió en un referente para las mujeres que vivían y enfrentaban problemas mentales y emocionales, además de ser víctimas de acciones de machismo en plena televisión. Y ya no es una burla al unísono, sino una preocupación general del público. Su enemigo “público”, Adrián Marcelo, y la presunta responsable de su crisis, su madre, Crista Montes, ya no figuran principalmente en este mapa de lucha que vive Gala, sino ella misma, aunque claramente solo son consecuencias de lo que le ha tocado vivir. Tuits, posts y comentarios llamándola ‘nuestra Britney mexicana’, lejos de causar risa y felicidad, deberían provocar preocupación. La historia de una mujer joven que está expuesta al ojo público, con recursos económicos para poder seguir costeando alcohol y otras sustancias, rodeada de personas que no aportan algo positivo más allá de las fiestas y excesos, ya se contó y conocemos el final triste: Britney Spears.

Gala Montes es nuestra Britney Spears mexa pic.twitter.com/6b7OHjx8hx — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 12, 2026

¿QUÉ LE PASA A GALA MONTES? Apenas hace una semana, la villana de ‘Corazón de Oro’ fue anunciada como la nueva participante de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, lejos de ser bien recibida por la audiencia, despertó el cuestionamiento hacia ella y la producción: ¿Cómo dejaron entrar a la actriz a un encierro en ese estado de salud física y mental? Si bien no lo ha dicho abiertamente, horas antes de su nuevo encierro mostró estar en una fiesta con alcohol y, según algunos usuarios, otras sustancias. La actriz pasó de ser una de las promesas como protagonista o villana principal en las telenovelas a convertirse en una celebridad de escándalos. Fue acusada de golpear a su propia madre, de pelear con su hermana, de usar a otros famosos para limpiar su imagen y de pelear con las personas alrededor de ella. “Se están uniendo para denigrar, yo estoy bien, difícil de tener un brote psicótico porque todos los días me paro y puedo hacer muchas cosas. Sola, sí si estoy, deprimida sí sí estoy pero no me voy a morir”, dijo en la transmisión de este fin de semana, más claro imposible de entender el mensaje.

Pero el escándalo no se quedó ahí. Tan solo en la última semana, tras acusar que fue “sacada” por la producción del reality que la catapultó, continuó exhibiéndose ahora en redes sociales. Eso precisamente fue el cambio a 19 años de la crisis de salud mental y emocional que sufrió la estrella del pop Britney Spears y de la cual, pese a los intentos, no la ha podido superar. De ser expuesta por los medios de comunicación y los paparazis, Gala se expone a sí misma desde sus perfiles de redes sociales y, tristemente, en los comentarios y vistas de esos seguidores encuentra el apoyo y la justificación de lo que vive.

NO ES ‘MEJOR’ O ‘PEOR’ Y no se trata de juzgar a la intérprete de ‘Toxic’, sino de lo que tenía alrededor de ella para superar esa crisis a la cual fue llevada por la prensa, su familia, las adicciones y, claro está, ella misma. Caso similar vive Gala Montes. Expuso públicamente que fue explotada por su madre, al nivel de que sus cuentas fueron saqueadas debido a que fungía como su mánager, además de señalarla como responsable de los malos tratos y abuso psicológico, y de aprovecharse de ser una niña actriz.

“Espero que les quede putamadre claro que no me van a internar, wey, porque yo estoy absolutamente bien, solo que no entienden, se hacen sus películas y está bien, eso vende”, dijo Montes desde su última transmisión en vivo en TikTok, mientras se alistaba y se encontraba en Las Vegas. En redes, el debate está servido: personas que se preocupan por la salud y el futuro de Gala, y quienes aseguran que se trata de una secuela de sus acciones y de no haberse atendido correctamente de la depresión que desde hace años fue diagnosticada. Una duda queda en el aire: ¿Gala es víctima de su madre, tal como Britney lo fue por años de su padre? Si bien la tutela legal no existe en una figura jurídica similar, esta medida ha quedado abrogada y declarada inconstitucional por su incompatibilidad con los derechos humanos.

SER SU PROPIA ‘HÉROE’ O ‘VILLANA’ Así, la lista de nuevos enemigos públicos de Gala Montes creció con Poncho De Nigris, Joana Vega Vuestro, Aldo De Nigris y Tristán, quienes se unen a Briggitte Bozzo, Adrián Marcelo, su hermana Beba Montes, su exnovio Icho Van y Karime. Arath De la Torre, amigo cercano y de aparente figura paterna para Gala, aseguró en Instagram que ha intentado ayudar a Montes; sin embargo, las acciones no sirvieron, por lo que apeló a la religión y fe en Dios. “Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios”, dijo el conductor de Televisa. Britney salió de la tutela tras 13 años en ella, tiene secuelas médicas, emocionales y económicas y, aunque asegura que no regresará a la vida como estrella pop, logró sobrevivir con muchas heridas emocionales, mismas que constantemente expone en redes.