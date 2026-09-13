Psicopatía y manipulación en el hogar: la guía de una experta para proteger tu salud mental

La psicóloga y profesora universitaria Leanne ten Brinke revela una realidad sorprendente: “una pequeña parte de la población causa la mayor parte del sufrimiento en el mundo”, fenómeno que remarca de manera coloquial afirmando: “todos sabemos cuánto daño puede provocar una sola ‘manzana podrida”. “Una pareja controladora puede destruir la estabilidad de toda una familia. Un compañero abusón en clase puede generar una cultura de miedo. Un político despiadado y sin escrúpulos puede poner a un país al borde del colapso. Un jefe autoritario puede hundir el rendimiento de un equipo”, ejemplifica.

Las personalidades ‘oscuras’ o ‘venenosas’, como las califica Ten Brinke, pueden presentarse en todos los contextos, no solo en casa, en el colegio, en el trabajo o incluso en la política, sino a veces también en el ámbito de nuestra familia, con aquellos parientes con los que mantenemos lazos de sangre más cercanos: padres, hermanos e hijos. La doctora Ten Brinke es profesora asociada en la Universidad de Columbia Británica, donde dirige el Truth and Trust Lab, un laboratorio dedicado al estudio de la verdad, la confianza y el engaño. Ha publicado decenas de artículos académicos sobre personalidades psicopáticas, mentira y desconfianza, en contextos como los tribunales, las empresas y las instituciones gubernamentales.

En su libro ‘Personas venenosas’, explica cómo detectar a tiempo a psicópatas, narcisistas y manipuladores y cómo protegernos de la influencia de esas personalidades ‘oscuras’, reducir su impacto, decidir con criterio cuándo alejarnos de ellas y, si eso no es posible, saber gestionarlas para reducir de forma drástica el sufrimiento que provocan en nosotros y en quienes nos rodean. PADRES CON RASGOS PSICOPATOLÓGICOS Consultada por EFE acerca del perjuicio que pueden causarnos las personas con las que tenemos lazos de sangre, Ten Brinke señala que “los padres con rasgos de personalidad psicopática tienden a ser fríos, abusivos o negligentes; pueden causar mucho dolor psicológico y emocional, y por razones genéticas, son en parte responsables de que sus propios hijos puedan tener esas mismas características”. “Los padres nos proporcionan nuestro material genético y sabemos que los rasgos psicopáticos, en particular, son hereditarios” en un alto porcentaje, según recalca. “Un hombre que me describió su experiencia con su progenitor que parecía tener rasgos de personalidad psicopática, me contó que a lo largo de su vida, su padre le causó un gran dolor al acosarlo, manipularlo psicológicamente, aprovecharse de él en el ámbito laboral y simplemente no apoyarlo cuando lo necesitaba”, ejemplifica. Respecto de cómo podemos reducir drásticamente el sufrimiento que nos causan nuestros padres, Ten Brinke sostiene que si el hijo ya es adulto la primera opción que tiene es considerar si es preferible quedarse o irse de su casa.

DECISIONES BASADAS EN LA CIENCIA A la hora de tomar esa decisión, esta psicóloga sugiere tener en cuenta la información basada en investigaciones científicas. Esas investigaciones muestran que “la personalidad de un individuo puede cambiar, pero generalmente de forma gradual y con mucho esfuerzo, así que, si esperan que su padre o madre cambie drásticamente algún día, es poco probable que esto suceda, especialmente si esa persona no tiene una motivación para hacerlo”, enfatiza. Para esta experta es normal sentir que decidir irse de la casa resulte conflictiva, porque los seres humanos evolucionamos para construir relaciones, y las relaciones familiares están profundamente arraigadas, pero el hecho de que sea difícil no significa que esa decisión sea equivocada. Por otra parte, en el caso de que un hijo adulto decida quedarse, hay cosas que puede hacer para mejorar sus interacciones con un padre o una madre con rasgos de personalidad psicopática, incluso siendo consciente de que la personalidad de esa persona no cambiará, según explica. Por ejemplo, el hijo “puede establecer límites, pero debe hacerlo de forma explícita, expresándolos en voz alta y escribiéndolos. Esto no garantiza que un padre con rasgos oscuros no los infrinja, pero se sabe que este tipo de personalidades son más propensas a violar las reglas y normas que nunca se escriben que aquellas que se establecen claramente”, señala.

“Si sabes que vas a mantener una conversación difícil con un padre o madre con ese perfil psicológico, es recomendable intentar primero establecer pequeños puntos en común”, añade. “Las investigaciones sugieren que las personas con altos niveles de rasgos narcisistas tienden a tratar mejor a quienes sienten que tienen algo en común con ellos, así que, si tu padre y tú sois aficionados al mismo equipo deportivo, menciónalo antes de llegar a la parte más difícil de la conversación”, recomienda. Formular preguntas también puede ayudar a que una persona dominante te escuche en lugar de simplemente ignorarte, por lo que en lugar de decirle: “necesitas cambiar tu forma de comunicarte”, es preferible preguntarle “¿qué opinas sobre cambiar nuestra forma de comunicarnos?”. Por otra parte, “si tienes que negociar algo muy delicado y no quieres que te convenzan u obliguen a aceptar un trato desfavorable, desarrolla esa negociación por escrito, en lugar de hacerlo en persona”, aconseja. “Las investigaciones sugieren que las personas con altos niveles de rasgos de personalidad oscuros son más persuasivas al negociar en persona que por escrito. Comunicarte por escrito también te da tiempo para pensar en tus respuestas y te permite tener constancia de lo acordado”, argumenta. VER A NUESTROS PARIENTES TAL Y COMO SON Para Ten Brinke también “puede ser muy beneficioso simplemente ver a tu padre o madre tal como es”. “El hombre del que hablé al principio encontró cierta paz al aceptar a su padre tal y como era. Se dio cuenta de que, al esperar que su padre fuera cariñoso y servicial, solo se estaba preparando para decepcionarse una y otra vez”, enfatiza. “A menudo, las personas permanecen demasiado tiempo en relaciones nocivas o insatisfactorias porque piensan que han invertido mucho tiempo y energía en ellas y que sería una pena abandonarlas, irse y ‘desperdiciar’ todo el esfuerzo invertido en mantenerlas, pero las pérdidas del pasado no son una buena razón para comprometer el futuro”, arguye.

Ten Brinke señala que “las investigaciones sugieren que las personas pueden evitar la denominada ‘falacia del costo hundido’ (tendencia irracional a continuar algo debido a los recursos ya invertidos, ignorando que son irrecuperables) si se dan cuenta de que permanecer en una relación también perjudica a los demás”. Por lo tanto, “si reconoces en uno de tus padres rasgos psicopáticos que te causan sufrimiento, díselo a tu otro progenitor. Esa podría ser la razón que esa persona necesita para poner fin a una relación que tampoco le beneficia”, sugiere. HERMANOS CON PERSONALIDAD OSCURA La doctora Ten Brinke señala que “los hermanos de una niña o niño con rasgos psicológicos insensibles y carentes de empatía no solo pueden convertirse en víctimas de sus hermanos con personalidad ‘oscura’, sino que además pueden ser influenciados para que participen en conductas desviadas junto a ellos”. Aunque obviamente no es lo más habitual, en algunos casos las conductas psicopatológicas de un hermano pueden ser extremas, como la de “un niño con trastorno de conducta y altos rasgos de insensibilidad y falta de empatía, que roció con gasolina a su hermana y prendió fuego a la casa”, según explica. Esta especialista canadiense considera que las recomendaciones destinadas a los hijos en edad adulta de padres con rasgos psicopatológicos también pueden aplicarlas aquellas personas adultas para tratar con hermanos con ‘personalidad oscura’.

HIJOS SIN SENSIBILIDAD NI EMPATÍA Los padres de niños con rasgos insensibles y carentes de empatía experimentan una gran angustia; en algunos casos reportan abuso físico y manipulación psicológica por parte de sus hijos; y también pueden sentir miedo y preocupación por el bienestar de sus otros hijos en el hogar, según esta psicóloga. Asimismo “estos padres pueden sentir soledad psicológica y emocional al vivir esta experiencia y sentir que no pueden compartirla con otras personas, o incluso pueden sentir vergüenza, asumiendo que la conducta de su hijo es culpa suya”, añade. En estos casos, el estrés que experimentan los padres puede ser implacable, comenzando en la infancia de sus hijos con rasgos psicopatológicos, y continuando durante su adolescencia y su edad adulta, de acuerdo con Ten Brinke. “Si observas signos de insensibilidad y falta de empatía en tu hijo (a veces puede detectarlas a partir de los 2 o 3 años), busca ayuda profesional, ya que las investigaciones sobre la intervención temprana en estos casos son realmente prometedoras”, recomienda esta profesora de la UBC canadiense. “No será un camino fácil, pero puedes cambiar el rumbo de la vida de tu hijo y la tuya comenzando pronto y comprometiéndote con el tratamiento. Si ambos consiguen perseverar, con el tiempo tu hijo podrá desarrollar habilidades empáticas y reducir sus problemas de conducta”, concluye Leanne ten Brinke. EFE REPORTAJES | Daniel Galilea