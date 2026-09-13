Paquete Económico 2027 aumentará la deuda y riesgo fiscal en México: analistas

CDMX.- El Paquete Económico 2027 posterga la consolidación fiscal en México, estimando una deuda pública ascendente de 21.6 billones de pesos ante la insuficiente recaudación presupuestaria, situación que analistas aseguraron, representa un riesgo para el país.

De acuerdo a un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la propuesta económica presentó variables macroeconómicas más ajustadas a la realidad y refleja esfuerzos por contener el déficit; sin embargo, dejó pendiente la consolidación fiscal.

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Resaltó que para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó su expectativa de crecimiento económico a un rango de entre 1% y 2%, inferior al intervalo de 1.8% a 2.8% proyectado en abril dentro de los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027.

Asimismo, para 2027 la dependencia redujo su previsión a un rango de entre 1.5% y 2.5%, respecto al 1.9% a 2.9% estimado originalmente. En contraste, los analistas de la Encuesta Citi de Expectativas calculan un avance del PIB de 1.3% para 2026 y de 1.8% para 2027.

“Es un marco macroeconómico más realista, pero la consolidación fiscal queda pendiente y está por debajo de lo deseado, y lo que vemos de la deuda es que, por lo general, había aumentos y había cierta contención cada determinado periodo, lo que ahora vemos es que tendría una tendencia creciente”, afirmó Judith Méndez, directora ejecutiva del CIEP.

De acuerdo con el CIEP, la consolidación fiscal se encuentra comprometida debido a una recaudación estancada en 22.8% del PIB, donde la baja en ingresos petroleros apenas se compensa con la recaudación tributaria. Asimismo, el costo financiero de la deuda absorberá 4% del PIB, superando el nivel del endeudamiento público fijado en 3.9% del PIB.

BAJA CONFIANZA EMPRESARIAL Y AUMENTO DE DEUDA REPRESENTAN RIESGOS

Por su parte, un análisis de CIAL dun & Bradstreet, resaltó que la recuperación del crédito y la inversión fija muestran un cambio de dirección positivo para la economía mexicana, mientras las ventas de vehículos reflejan un consumo interno moderado, sin embargo, la persistente baja confianza empresarial y el aumento de la deuda pública representan riesgos estructurales.

Destacó que de mantenerse el dinamismo en inversión y comercio, México podría sostener un crecimiento cercano a 1.3% en 2026, aunque condicionado por la capacidad de fortalecer la confianza del sector privado y controlar el deterioro fiscal.

Recordó que la economía mexicana inicia la segunda mitad de 2026 con señales mixtas, mientras el crédito bancario, la inversión y las exportaciones muestran un cambio de dirección positivo, la confianza empresarial se mantiene estancada y las finanzas públicas enfrentan un déficit creciente acompañado de una deuda en máximos históricos, de acuerdo con el más reciente análisis económico.

No obstante, resaltó que el déficit fiscal acumulado en julio ascendió a 1.57 billones de pesos, un incremento de 17% anual. De mantenerse la tendencia, podría cerrar el año en 1.7 billones de pesos, equivalente a 4.6% del PIB. El gasto público creció 5.0% real anual, con un fuerte aumento de 19.9% en gasto de capital, mientras los ingresos tributarios retrocedieron 0.2%.

La deuda pública alcanzó un máximo histórico de MXN 20.60 billones en julio, con un crecimiento de 8.7% anual. La deuda interna representa 79.1% del total, con 97% a largo plazo y 89% en manos de residentes nacionales, lo que mitiga riesgos externos.

Sin embargo, especialistas estiman que la deuda equivaldrá a 55.6% del PIB en 2026, el nivel más alto desde 1987, lo que mantiene bajo vigilancia a las agencias calificadoras.