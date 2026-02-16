El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con un resultado positivo su participación en el UAE Tour, luego de imponerse en la primera etapa y colocarse como líder de la clasificación general tras un cierre definido en los últimos metros.

La jornada inaugural tuvo modificaciones debido a las condiciones del viento, lo que obligó a recortar el recorrido a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace. Aunque se reportaron ráfagas durante el trayecto, el pelotón se mantuvo compacto durante gran parte del día y no se presentaron cortes relevantes que fragmentaran al grupo principal.

El intento de fuga estuvo a cargo del suizo Silvan Dillier, quien rodó en solitario durante varios kilómetros. Sin embargo, el grupo principal administró la diferencia y logró neutralizarlo cuando restaban 29 kilómetros para el final. Antes de ese punto, corredores como Ben Tulett y Lennert van Eetvelt aprovecharon el sprint intermedio para sumar segundos de bonificación con miras a la clasificación general.