El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general
El ciclista ganó la primera etapa del UAE Tour en un cierre con ligera pendiente y asumió el liderato general gracias a los segundos de bonificación obtenidos en el sprint final
El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con un resultado positivo su participación en el UAE Tour, luego de imponerse en la primera etapa y colocarse como líder de la clasificación general tras un cierre definido en los últimos metros.
La jornada inaugural tuvo modificaciones debido a las condiciones del viento, lo que obligó a recortar el recorrido a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace. Aunque se reportaron ráfagas durante el trayecto, el pelotón se mantuvo compacto durante gran parte del día y no se presentaron cortes relevantes que fragmentaran al grupo principal.
El intento de fuga estuvo a cargo del suizo Silvan Dillier, quien rodó en solitario durante varios kilómetros. Sin embargo, el grupo principal administró la diferencia y logró neutralizarlo cuando restaban 29 kilómetros para el final. Antes de ese punto, corredores como Ben Tulett y Lennert van Eetvelt aprovecharon el sprint intermedio para sumar segundos de bonificación con miras a la clasificación general.
Tras la captura de la escapada, el ritmo descendió momentáneamente en un tramo sin complicaciones técnicas. La intensidad regresó en los últimos cinco kilómetros, cuando los equipos comenzaron a disputar posiciones rumbo al desenlace en una ligera pendiente ubicada en los últimos 700 metros.
A falta de un kilómetro para la meta, una caída en una rotonda involucró al italiano Jonathan Milan, quien quedó fuera de la pelea por la victoria. El incidente abrió el abanico de opciones para otros competidores en el tramo final.
Con el grupo reducido tras ese percance, Del Toro lanzó su sprint antes que sus rivales en la subida definitiva y logró sostener la ventaja hasta la línea de meta. El mexicano superó al neerlandés Cees Bol, segundo en la etapa, y al italiano Antonio Tiberi, que terminó en la tercera posición. El tiempo del ganador fue de 2:30:46, con una velocidad media de 46.9 kilómetros por hora.
La victoria le otorgó diez segundos de bonificación, suficientes para asumir el liderato con cuatro segundos de ventaja sobre Bol y seis respecto a Tiberi. Otros aspirantes al título, como Remco Evenepoel, cruzaron la meta dentro del mismo grupo.
La competencia continuará con una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en la isla de Hudayriyat, donde Del Toro buscará conservar el primer lugar frente a especialistas como Joshua Tarling y Ethan Hayter.