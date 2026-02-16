El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 16 febrero 2026
    El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general
    Del Toro se colocó como líder general tras sumar 10 segundos de bonificación. FOTO: ESPECIAL

El ciclista ganó la primera etapa del UAE Tour en un cierre con ligera pendiente y asumió el liderato general gracias a los segundos de bonificación obtenidos en el sprint final

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con un resultado positivo su participación en el UAE Tour, luego de imponerse en la primera etapa y colocarse como líder de la clasificación general tras un cierre definido en los últimos metros.

La jornada inaugural tuvo modificaciones debido a las condiciones del viento, lo que obligó a recortar el recorrido a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace. Aunque se reportaron ráfagas durante el trayecto, el pelotón se mantuvo compacto durante gran parte del día y no se presentaron cortes relevantes que fragmentaran al grupo principal.

TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna deja escapar la ventaja y cae en casa ante Mazatlán

El intento de fuga estuvo a cargo del suizo Silvan Dillier, quien rodó en solitario durante varios kilómetros. Sin embargo, el grupo principal administró la diferencia y logró neutralizarlo cuando restaban 29 kilómetros para el final. Antes de ese punto, corredores como Ben Tulett y Lennert van Eetvelt aprovecharon el sprint intermedio para sumar segundos de bonificación con miras a la clasificación general.

Tras la captura de la escapada, el ritmo descendió momentáneamente en un tramo sin complicaciones técnicas. La intensidad regresó en los últimos cinco kilómetros, cuando los equipos comenzaron a disputar posiciones rumbo al desenlace en una ligera pendiente ubicada en los últimos 700 metros.

A falta de un kilómetro para la meta, una caída en una rotonda involucró al italiano Jonathan Milan, quien quedó fuera de la pelea por la victoria. El incidente abrió el abanico de opciones para otros competidores en el tramo final.

Con el grupo reducido tras ese percance, Del Toro lanzó su sprint antes que sus rivales en la subida definitiva y logró sostener la ventaja hasta la línea de meta. El mexicano superó al neerlandés Cees Bol, segundo en la etapa, y al italiano Antonio Tiberi, que terminó en la tercera posición. El tiempo del ganador fue de 2:30:46, con una velocidad media de 46.9 kilómetros por hora.

La victoria le otorgó diez segundos de bonificación, suficientes para asumir el liderato con cuatro segundos de ventaja sobre Bol y seis respecto a Tiberi. Otros aspirantes al título, como Remco Evenepoel, cruzaron la meta dentro del mismo grupo.

La competencia continuará con una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en la isla de Hudayriyat, donde Del Toro buscará conservar el primer lugar frente a especialistas como Joshua Tarling y Ethan Hayter.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Emiratos Arabes Unidos

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins