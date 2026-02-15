Santos Laguna deja escapar la ventaja y cae en casa ante Mazatlán

/ 15 febrero 2026
    Santos presionó en la recta final, pero no consiguió evitar la derrota. FOTO: MEXSPORT

Santos Laguna comenzó ganando con gol de penal de Lucas Di Yorio, pero Mazatlán reaccionó antes del descanso y concretó la remontada en el segundo tiempo para llevarse el triunfo 2-1 en la Jornada 6

Santos Laguna no logró sostener la ventaja inicial y terminó por perder 2-1 frente a Mazatlán FC en el duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, en un partido donde los locales generaron opciones, pero no consiguieron reflejarlo en el marcador.

El conjunto lagunero abrió el marcador temprano en el encuentro. Al minuto 17, Lucas Di Yorio convirtió desde el punto penal luego de una falta sobre Kevin Palacios dentro del área, lo que permitió a los locales tomar el control en los primeros minutos del compromiso.

Tras el gol, Santos mantuvo presencia en campo rival e intentó ampliar la diferencia. Ezequiel Bullaude tuvo una oportunidad dentro del área que se fue apenas desviada, mientras que Javier Abella también probó desde fuera sin éxito. Sin embargo, el equipo visitante comenzó a generar aproximaciones que exigieron al arquero Carlos Acevedo.

La respuesta de Mazatlán llegó antes del descanso. Al minuto 43, Facundo Almada aprovechó un balón dentro del área para empatar el encuentro con un remate colocado, dejando el 1-1 parcial al término de la primera mitad.

Para la segunda parte, Santos intentó recuperar la ventaja de manera inmediata. Cristian Dájome estuvo cerca de marcar al 50’, cuando su disparo impactó en el travesaño tras una asistencia de Bullaude. No obstante, la falta de contundencia volvió a costar caro.

Al 53’, Mauro Zaleta concretó la remontada para Mazatlán luego de recibir un pase dentro del área y definir ante la salida del guardameta, colocando el 2-1 que se mantendría hasta el final.

Con el marcador en contra, el conjunto local realizó modificaciones en busca de generar mayor profundidad ofensiva. Ingresaron Salvador Mariscal, Diego Medina, Tahiel Jiménez y Emmanuel Echeverría, quienes participaron en los intentos por igualar el marcador en la recta final.

Entre las acciones más claras, Echeverría tuvo un remate dentro del área al 86’ que fue contenido por el arquero rival, mientras que Bullaude volvió a quedar cerca con un cabezazo que se marchó desviado minutos antes.

En los últimos instantes, Santos presionó en campo rival, acumuló tiros de esquina y aproximaciones por las bandas, pero no logró concretar sus llegadas.

De esta forma, el equipo lagunero dejó escapar puntos en casa tras haber tomado la ventaja en el inicio del encuentro, mientras que Mazatlán sumó el triunfo como visitante en esta jornada del torneo.

