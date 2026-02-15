Santos Laguna deja escapar la ventaja y cae en casa ante Mazatlán

Santos Laguna no logró sostener la ventaja inicial y terminó por perder 2-1 frente a Mazatlán FC en el duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, en un partido donde los locales generaron opciones, pero no consiguieron reflejarlo en el marcador.

El conjunto lagunero abrió el marcador temprano en el encuentro. Al minuto 17, Lucas Di Yorio convirtió desde el punto penal luego de una falta sobre Kevin Palacios dentro del área, lo que permitió a los locales tomar el control en los primeros minutos del compromiso.

TE PUEDE INTERESAR: Con la ley del ex: Nicolás Ibáñez guía el triunfo de Cruz Azul sobre Tigres y lo coloca como sublíder

Tras el gol, Santos mantuvo presencia en campo rival e intentó ampliar la diferencia. Ezequiel Bullaude tuvo una oportunidad dentro del área que se fue apenas desviada, mientras que Javier Abella también probó desde fuera sin éxito. Sin embargo, el equipo visitante comenzó a generar aproximaciones que exigieron al arquero Carlos Acevedo.