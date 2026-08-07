El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA

La cifra representa un promedio contractual de aproximadamente 4.59 millones de dólares por temporada y convierte a López en uno de los jóvenes deportistas mexicanos que ha alcanzado un contrato profesional de mayor relevancia desde el comienzo de su carrera.

Su llegada a Memphis también estará acompañada por un importante contrato. El acuerdo correspondiente a su selección contempla cuatro temporadas por 18 millones 368 mil 804 dólares , de acuerdo con la escala salarial para las selecciones de primera ronda. Su salario para la campaña 2026-27 será de 3 millones 746 mil 760 dólares . Los dos primeros años están garantizados, mientras que los dos restantes están sujetos a opciones del equipo.

Karim López está listo para afrontar el mayor desafío de su todavía corta carrera. El basquetbolista mexicano dará el salto a la NBA con los Memphis Grizzlies , franquicia que adquirió sus derechos después de que fuera seleccionado con el número 21 global del Draft 2026 .

Más allá del aspecto económico, su incorporación a los Grizzlies tiene una dimensión histórica para el basquetbol nacional. López es el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, un logro que lo coloca en una lista junto a otros mexicanos que llegaron previamente a la liga, aunque en diferentes circunstancias.

Ahora comenzará el verdadero desafío. López tendrá que adaptarse al ritmo, la exigencia física y la competencia interna de la NBA para ganarse minutos en la rotación de Memphis y demostrar que puede convertirse en uno de los representantes más importantes del basquetbol mexicano en el máximo nivel.

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Karim López nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora, y es hijo de Jesús Hiram López, quien también jugó profesionalmente en México y formó parte de la selección nacional. Desde muy joven destacó por sus condiciones físicas y técnicas, hasta que a los 14 años dejó México para continuar su desarrollo en España con Joventut Badalona.

En España comenzó su formación dentro de las categorías juveniles de Joventut y posteriormente tuvo participación con el segundo y el primer equipo. Su siguiente paso fue el programa NBL Next Stars de los New Zealand Breakers, donde disputó dos temporadas en la liga australiana. Con apenas 17 años se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBL en conseguir un doble-doble.

Durante la temporada 2025-26, López terminó de consolidarse como uno de los principales prospectos internacionales. Con los Breakers promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueo en 30 partidos, además de establecer el récord de puntos para un jugador elegible para el Draft dentro del programa NBL Next Stars. También debutó con la selección mexicana mayor a los 17 años.