El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA

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    El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA
    El basquetbolista mexicano iniciará su aventura en la NBA con Memphis, con un sueldo base de 3.74 millones de dólares para la temporada 2026-27. FOTO: ESPECIAL

El mexicano se prepara para debutar con los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27, después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA

Karim López está listo para afrontar el mayor desafío de su todavía corta carrera. El basquetbolista mexicano dará el salto a la NBA con los Memphis Grizzlies, franquicia que adquirió sus derechos después de que fuera seleccionado con el número 21 global del Draft 2026.

Su llegada a Memphis también estará acompañada por un importante contrato. El acuerdo correspondiente a su selección contempla cuatro temporadas por 18 millones 368 mil 804 dólares, de acuerdo con la escala salarial para las selecciones de primera ronda. Su salario para la campaña 2026-27 será de 3 millones 746 mil 760 dólares. Los dos primeros años están garantizados, mientras que los dos restantes están sujetos a opciones del equipo.

La cifra representa un promedio contractual de aproximadamente 4.59 millones de dólares por temporada y convierte a López en uno de los jóvenes deportistas mexicanos que ha alcanzado un contrato profesional de mayor relevancia desde el comienzo de su carrera.

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Más allá del aspecto económico, su incorporación a los Grizzlies tiene una dimensión histórica para el basquetbol nacional. López es el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, un logro que lo coloca en una lista junto a otros mexicanos que llegaron previamente a la liga, aunque en diferentes circunstancias.

Ahora comenzará el verdadero desafío. López tendrá que adaptarse al ritmo, la exigencia física y la competencia interna de la NBA para ganarse minutos en la rotación de Memphis y demostrar que puede convertirse en uno de los representantes más importantes del basquetbol mexicano en el máximo nivel.

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Karim López nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora, y es hijo de Jesús Hiram López, quien también jugó profesionalmente en México y formó parte de la selección nacional. Desde muy joven destacó por sus condiciones físicas y técnicas, hasta que a los 14 años dejó México para continuar su desarrollo en España con Joventut Badalona.

En España comenzó su formación dentro de las categorías juveniles de Joventut y posteriormente tuvo participación con el segundo y el primer equipo. Su siguiente paso fue el programa NBL Next Stars de los New Zealand Breakers, donde disputó dos temporadas en la liga australiana. Con apenas 17 años se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBL en conseguir un doble-doble.

Durante la temporada 2025-26, López terminó de consolidarse como uno de los principales prospectos internacionales. Con los Breakers promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueo en 30 partidos, además de establecer el récord de puntos para un jugador elegible para el Draft dentro del programa NBL Next Stars. También debutó con la selección mexicana mayor a los 17 años.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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