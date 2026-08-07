Romina Hinojosa desafía al Mont Ventoux: se mete en fuga y escala en el Tour de Francia Femenil

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    Romina Hinojosa desafía al Mont Ventoux: se mete en fuga y escala en el Tour de Francia Femenil
    Romina Hinojosa completó la histórica subida al Mont Ventoux y terminó en el lugar 85 de la séptima etapa. FOTO: ESPECIAL

La tamaulipeca igualó su mejor puesto parcial y avanzó cuatro posiciones en la clasificación general tras completar la exigente etapa reina

Romina Hinojosa firmó su actuación más audaz en el Tour de Francia Femenil 2026. La ciclista mexicana se metió en la fuga de la etapa reina, superó por primera vez el mítico Mont Ventoux y cruzó la meta en el lugar 85, con lo que igualó su mejor posición.

La tamaulipeca, integrante del Lotto Intermarché Ladies, atacó junto a otras nueve corredoras en el kilómetro 67 del trayecto entre La Voulte-sur-Rhône y Mont Ventoux.

El grupo delantero alcanzó una ventaja máxima de tres minutos y 20 segundos en uno de los escenarios más exigentes del ciclismo mundial.

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El ritmo terminó por castigar a la mexicana durante el ascenso al Col de Suzette, donde perdió contacto con las punteras.

Sin embargo, resistió el resto de los 146.8 kilómetros y completó una jornada con 3 mil 500 metros de desnivel, coronada por una subida de 15.7 kilómetros al Ventoux, con pendiente media de 8.8 por ciento.

Más allá del puesto parcial, Romina obtuvo una recompensa en la clasificación general: avanzó cuatro lugares, del 131 al 127.

Además, aparece en el sitio 39 de la clasificación de montaña, a falta de las últimas dos etapas de la competencia.

Hinojosa ya había terminado en la posición 85 durante la tercera jornada, pero su actuación de este viernes tuvo un valor especial.

No se limitó a sobrevivir a la montaña: buscó protagonismo, formó parte de una fuga y demostró que su histórico debut también es una oportunidad para competir sin complejos.

La victoria fue para Katarzyna Niewiadoma-Phinney. La polaca atacó a 9.5 kilómetros de la cima, ganó en solitario y arrebató el maillot amarillo a Marlen Reusser.

Ahora lidera la general con 15 segundos de ventaja sobre Demi Vollering.

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Romina Hinojosa regresará este sábado para la octava etapa, un recorrido de 171.9 kilómetros entre Sisteron y Niza, el más largo de esta edición.

Si logra superar esa prueba, quedará a un paso de completar su primer Tour de Francia Femenil, cuya última jornada se correrá el domingo en los alrededores de Niza.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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