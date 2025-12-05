Sheinbaum llega a Washington para el sorteo del Mundial 2026

Fuentes del gobierno mexicano confirmaron que Sheinbaum viajó en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional , siguiendo la línea institucional para desplazamientos diplomáticos. A su llegada fue recibida por el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma , pieza clave en la relación bilateral. Posteriormente, la comitiva se trasladó a un hotel cercano a la Casa Blanca , donde la mandataria permanecerá durante su estancia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aterrizó la noche del 4 de diciembre en Washington D. C. para participar en el sorteo de la Copa Mundial 2026 , un evento que simboliza su primera visita oficial a Estados Unidos como jefa de Estado. Su arribo se llevó a cabo en la Base de la Fuerza Aérea Andrews después de las 23:00 horas, bajo un operativo de seguridad reforzado como marcan los protocolos internacionales.

Previo a su partida, Sheinbaum compartió un mensaje en su cuenta oficial de X resaltando el carácter trinacional del evento. Subrayó que México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera conjunta en el primer acto formal del Mundial 2026, un torneo que será histórico por su realización en tres países simultáneamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Messi jugará el Mundial 2026? El capitán argentino detalla los factores que influyen en su decisión

AGENDA DEL ENCUENTRO ENTRE SHEINBAUM, TRUMP Y CARNEY

El itinerario de este viernes contempla un encuentro entre Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. De acuerdo con el cronograma oficial, la reunión será breve, de carácter informal y sin relación bilateral o trilateral formal, aunque sí representa un gesto diplomático relevante para fortalecer la cooperación regional.

Tras la reunión, Sheinbaum participará directamente en el sorteo de grupos del Mundial 2026, que se celebrará en Washington. Este torneo marcará un hecho sin precedentes, ya que México, Estados Unidos y Canadá fungirán como sedes conjuntas por primera vez en la historia de la FIFA.

La mandataria también tiene programado un acercamiento con integrantes de la comunidad migrante mexicana que radica en la capital estadounidense, un sector clave en la relación bilateral por su peso social, económico y cultural.

ITINERARIO COMPLETO DE SHEINBAUM EN WASHINGTON

La visita oficial contempla una agenda corta pero simbólica:

• Arribo a Washington D. C.

• Hospedaje en un hotel cercano a la Casa Blanca

• Reunión con Donald Trump y Mark Carney

• Participación en el sorteo del Mundial 2026

• Regreso a México la noche del viernes

La presidenta regresará a la Ciudad de México al concluir su participación en el evento deportivo y las reuniones estipuladas, cerrando así su primera gira internacional como mandataria.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, Andrea Bocelli, Tom Brady y más: todas las celebridades confirmadas para el Sorteo Mundial 2026

DATOS CURIOSOS

• Es la primera vez que tres países organizan de manera conjunta un Mundial.

• México se convertirá en el primer país en la historia en ser sede de una Copa del Mundo por tercera ocasión.

• Washington D. C. no será sede de partidos, pero funge como ciudad anfitriona de eventos oficiales.