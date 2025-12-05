Sheinbaum llega a Washington para el sorteo del Mundial 2026

México
/ 5 diciembre 2025
    Sheinbaum llega a Washington para el sorteo del Mundial 2026
    Claudia Sheinbaum arribó a Washington para participar en el sorteo del Mundial 2026 y sostener un encuentro con Donald Trump y Mark Carney. Esta es su primera visita oficial a EU como presidenta. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum llegó a Washington para el sorteo del Mundial 2026 y tendrá un encuentro con Trump y Carney. Conoce su agenda completa e itinerario oficial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aterrizó la noche del 4 de diciembre en Washington D. C. para participar en el sorteo de la Copa Mundial 2026, un evento que simboliza su primera visita oficial a Estados Unidos como jefa de Estado. Su arribo se llevó a cabo en la Base de la Fuerza Aérea Andrews después de las 23:00 horas, bajo un operativo de seguridad reforzado como marcan los protocolos internacionales.

Fuentes del gobierno mexicano confirmaron que Sheinbaum viajó en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, siguiendo la línea institucional para desplazamientos diplomáticos. A su llegada fue recibida por el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, pieza clave en la relación bilateral. Posteriormente, la comitiva se trasladó a un hotel cercano a la Casa Blanca, donde la mandataria permanecerá durante su estancia.

Previo a su partida, Sheinbaum compartió un mensaje en su cuenta oficial de X resaltando el carácter trinacional del evento. Subrayó que México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera conjunta en el primer acto formal del Mundial 2026, un torneo que será histórico por su realización en tres países simultáneamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Messi jugará el Mundial 2026? El capitán argentino detalla los factores que influyen en su decisión

AGENDA DEL ENCUENTRO ENTRE SHEINBAUM, TRUMP Y CARNEY

El itinerario de este viernes contempla un encuentro entre Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. De acuerdo con el cronograma oficial, la reunión será breve, de carácter informal y sin relación bilateral o trilateral formal, aunque sí representa un gesto diplomático relevante para fortalecer la cooperación regional.

Tras la reunión, Sheinbaum participará directamente en el sorteo de grupos del Mundial 2026, que se celebrará en Washington. Este torneo marcará un hecho sin precedentes, ya que México, Estados Unidos y Canadá fungirán como sedes conjuntas por primera vez en la historia de la FIFA.

La mandataria también tiene programado un acercamiento con integrantes de la comunidad migrante mexicana que radica en la capital estadounidense, un sector clave en la relación bilateral por su peso social, económico y cultural.

ITINERARIO COMPLETO DE SHEINBAUM EN WASHINGTON

La visita oficial contempla una agenda corta pero simbólica:

• Arribo a Washington D. C.

• Hospedaje en un hotel cercano a la Casa Blanca

• Reunión con Donald Trump y Mark Carney

• Participación en el sorteo del Mundial 2026

• Regreso a México la noche del viernes

La presidenta regresará a la Ciudad de México al concluir su participación en el evento deportivo y las reuniones estipuladas, cerrando así su primera gira internacional como mandataria.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, Andrea Bocelli, Tom Brady y más: todas las celebridades confirmadas para el Sorteo Mundial 2026

DATOS CURIOSOS

• Es la primera vez que tres países organizan de manera conjunta un Mundial.

• México se convertirá en el primer país en la historia en ser sede de una Copa del Mundo por tercera ocasión.

• Washington D. C. no será sede de partidos, pero funge como ciudad anfitriona de eventos oficiales.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.

Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’
David Boone de la Garza es abogado egresado de la UAdeC y tiene formación jurídica sólida.

Colocan a saltillense David Boone en equipo cercano de Ernestina Godoy en FGR
El pronunciamiento ocurre en medio de un entorno político complejo para la Presidenta, quien en semanas recientes ha sido blanco de críticas por parte del dueño de TV Azteca.

Aplaude Trump a Sheinbaum: Es una muy buena mujer’, dice en pleno acto de la FIFA
Fechas, sedes y precios: así quedan los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México

Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos
Las y los trabajadores de México han sido alertados por una ‘amenaza’ del Servicio de Atención Tributaria (SAT), ante la posible cancelación de cuentas bancarias.

SAT va por cuentas bancarias de tributarios con adeudos fiscales: Revisa si estás en la lista
Oferta. El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sopranos’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wizard of Oz’ y del universo DC,.

¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?
El programa social del Gobierno Federal, JCF, impulsado desde 2019, busca beneficiar a personas entre los 18 a 29 años que no estudien ni trabajan por medio de una capacitación laboral en centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo