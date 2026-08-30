Enric Mas conquista la Etapa 9 y refuerza su liderato en La Vuelta 2026

Enric Mas impuso su ley en el Alto de Aitana. El español del Movistar Team ganó este domingo la Etapa 9 de La Vuelta a España 2026, defendió el maillot rojo y amplió su margen al frente de la clasificación general antes del primer descanso. El mallorquín cubrió en 5:10:40 los 187.4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, en Alicante. Oscar Onley cruzó segundo con el mismo tiempo, mientras Primož Roglič terminó tercero, a 12 segundos; Félix Gall fue cuarto, a 18.

MAS RESISTE Y GOLPEA EN EL ALTO DE AITANA La etapa reina ofreció seis puertos puntuables y casi 5 mil metros de desnivel. Pavel Sivakov y Marcel Camprubí resistieron desde la fuga, pero los favoritos aceleraron cuando Gall atacó a siete kilómetros de la meta.

Mas, Roglič y Richard Carapaz respondieron. A 4.5 kilómetros de la cima alcanzaron a Sivakov y la batalla quedó abierta. Después de varios cambios de ritmo, el líder lanzó un ataque sostenido; solamente Onley pudo seguirlo y ambos dejaron atrás a sus rivales. El británico llegó a la recta final pegado a la rueda de Mas, pero el español tuvo más fuerza y levantó los brazos vestido de rojo. Las bonificaciones también jugaron a su favor: sumó 10 segundos por el triunfo, frente a los seis de Onley y cuatro de Roglič. ENRIC MAS AMPLÍA SU VENTAJA EN LA VUELTA 2026 Mas llegó a un tiempo acumulado de 28:34:03 y aumentó su ventaja sobre Roglič de un minuto a 1:18. Gall quedó tercero a 1:39 y Onley ascendió al cuarto puesto, a 2:20. Carapaz cedió 54 segundos en la etapa y Sepp Kuss perdió 1:44.

La victoria tuvo un valor especial para Mas: fue su primer éxito de etapa en La Vuelta desde 2018, cuando conquistó la jornada del Coll de la Gallina, y llegó un día después de asumir el liderato por el abandono de Tadej Pogacar. El sábado no vistió la prenda roja en el podio por respeto al esloveno; ahora la defenderá después de ganarla sobre la carretera. “Ahora entiendo a Tadej, el maillot te da alas”, aseguró el corredor de Movistar, quien destacó el trabajo del equipo y afirmó haber disfrutado como un niño. La carrera descansará este lunes y volverá el martes con la Etapa 10, de 184.7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra.

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