Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España 2026 tras brutal caída: ¿qué lesiones sufrió?

La Vuelta a España 2026 sufrió un vuelco dramático. Tadej Pogacar, líder de la clasificación general y máximo favorito al título, abandonó la competencia este sábado tras una aparatosa caída durante la octava etapa, disputada entre Puçol y Xeraco, en Valencia. El accidente ocurrió a 32 kilómetros de la meta, cuando el esloveno circulaba delante del pelotón. Las imágenes mostraron que cambió de trayectoria, chocó con otro corredor y terminó sobre el asfalto; después, otros ciclistas lo impactaron.

Pogacar permaneció varios minutos sentado en la carretera, con sangre en el rostro y molestias en el hombro izquierdo. Aunque intentó ponerse de pie y volver a la bicicleta, no pudo apoyar el brazo. Los médicos inmovilizaron la extremidad antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital. Horas después, el UAE Team Emirates-XRG informó que su corredor se encuentra estable, pero fue diagnosticado con conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable en la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones. No existen daños neurológicos.

El campeón deberá someterse a una cirugía de clavícula, aunque será aplazada por las precauciones asociadas con la conmoción. Su recuperación también pone en duda la defensa del título mundial, programada para finales de septiembre en Montreal. El abandono terminó con el intento de Pogacar por conquistar por primera vez La Vuelta y completar la colección de las tres Grandes Vueltas. El ciclista de 27 años ya ganó cinco veces el Tour de Francia y levantó el Giro de Italia en 2024; un triunfo en España lo habría convertido en el noveno corredor de la historia con las tres coronas.

Pogacar dominaba la prueba desde la contrarreloj inaugural en Mónaco, había ganado tres etapas y aventajaba por 3 minutos y 50 segundos a Enric Mas.

Tras la retirada, el español del Movistar heredó el maillot rojo, mientras Primoz Roglic quedó segundo en la general, a un minuto. La jornada terminó con victoria del francés Bryan Coquard, seguido por Mads Pedersen y Jordi Meeus. Sin embargo, el resultado quedó eclipsado por la caída del gran favorito, cuyo primer abandono en una Gran Vuelta reabre por completo la pelea por el título.

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