‘Tiene algo diferente’... Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian a Gilberto Mora y a la Selección Mexicana

Ambos, ahora analistas de televisión para Fox Sports en Estados Unidos, coincidieron en que el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró su mejor versión en el torneo. La victoria por 2-0 , con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez , fue suficiente para instalar al Tricolor en los octavos de final y enviar un mensaje de fortaleza a sus próximos rivales.

La actuación de la Selección Mexicana frente a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 no solo despertó la ilusión entre la afición, sino que también recibió el reconocimiento de dos figuras históricas del futbol mundial: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic .

“Quiñones, por la manera en la que ha jugado desde el inicio del torneo, Jiménez... Mora también. No nos olvidemos del pequeño niño que juega en el mediocampo. Controla el partido, entiende cuándo parar el juego, cuándo no ir rápido al contragolpe y consigue faltas importantes”, afirmó el campeón del mundo con Francia.

El joven volante volvió a demostrar personalidad en un escenario de máxima exigencia. Su capacidad para controlar el ritmo del encuentro, distribuir el balón y tomar decisiones con serenidad llamó la atención de Thierry Henry , quien no escatimó en elogios hacia el mexicano.

Sin embargo, más allá del resultado, hubo un nombre que captó la atención de los exfutbolistas europeos: Gilberto Mora , el mediocampista de apenas 17 años que continúa consolidándose como una de las mayores revelaciones del campeonato.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic resaltó la madurez futbolística del juvenil, asegurando que su desempeño parece el de un jugador con muchos años de experiencia.

“Con 17 años jugó como si tuviera 30. Nunca se escondió, siempre pidió el balón y tomó decisiones de jugador grande. Ese chico tiene algo diferente”, expresó el exdelantero sueco.

Las palabras de ambos analistas refuerzan el impacto que ha tenido Gilberto Mora, quien ya es considerado uno de los talentos emergentes más interesantes del futbol internacional.

HENRY DESTACA EL PLANTEAMIENTO DE JAVIER AGUIRRE

Además del desempeño individual de Mora, Thierry Henry elogió el funcionamiento colectivo de la Selección Mexicana, especialmente durante la primera media hora del compromiso frente a Ecuador.

El francés aseguró que el equipo nacional salió decidido a imponer condiciones desde el silbatazo inicial, presionando alto y aprovechando el respaldo de la afición para dominar el encuentro prácticamente de principio a fin.

“¡Enhorabuena, México... wow! Los primeros 30 minutos fueron simplemente wow. Así es exactamente como se empieza un partido. Así es como haces que la afición juegue contigo y pones al rival bajo presión. Ecuador no existió. Fue la manera en la que México hizo las cosas. Siguió atacando constantemente. En la segunda mitad bajaron un poco el ritmo para controlar el juego, pero hicieron un gran encuentro”, señaló.

El análisis de Henry coincidió con el sentir de muchos aficionados, quienes consideran que fue la actuación más sólida del Tricolor desde el inicio de la justa mundialista.

IBRAHIMOVIC VE A UN MÉXICO MÁS INTENSO Y COMPETITIVO

Para Zlatan Ibrahimovic, la clave del triunfo estuvo en la intensidad que mostró México tanto en la recuperación del balón como en la generación de oportunidades de gol.

El exatacante destacó que el conjunto mexicano fue superior en prácticamente todos los sectores del campo y dejó claro desde el comienzo quién controlaría el desarrollo del partido.

“Jugaron con intensidad tanto en la defensiva como en la ofensiva. Ellos mostraron desde el primer minuto quién es el jefe del partido y consiguieron los dos goles. México tuvo su mejor actuación, por lejos, en lo que va de este torneo”.

Con este resultado, la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, un escenario que albergará su último partido dentro del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre buscará romper una larga espera y regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia que no alcanza desde la edición de 1986.

DATOS CURIOSOS

• Gilberto Mora, con 17 años, es el futbolista más joven que disputa el Mundial 2026.

• Thierry Henry fue campeón del mundo con Francia en 1998 y subcampeón en 2006.

• Zlatan Ibrahimovic disputó más de dos décadas como profesional y defendió las camisetas de clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United y AC Milan.

• Si México vence a Inglaterra, alcanzará los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en 40 años, igualando su mejor actuación desde el Mundial celebrado en territorio mexicano en 1986.