Erik Lira se consolida en la Selección mexicana y despierta el interés de varios clubes de Europa

Erik Lira se ha convertido en un futbolista indispensable para Cruz Azul y, poco a poco, también comienza a consolidarse como una pieza importante dentro de la Selección Mexicana, al punto de llamar la atención de clubes europeos. El mediocampista vive uno de los mejores momentos de su carrera tanto en el plano local como internacional, justo en la antesala del Mundial 2026. Tras la lesión de Edson Álvarez, Lira aprovechó la oportunidad que le brindó Javier Aguirre, ganándose un lugar en el once titular gracias a su liderazgo, orden táctico y capacidad para salir jugando. Su rendimiento ha sido tan sólido que incluso ya se pide que se mantenga como fijo en el esquema del Tri, en una posición clave para el equilibrio del equipo.

Durante la Fecha FIFA de marzo, Lira fue determinante para frenar a figuras como Bruno Fernandes y Vitinha en el amistoso entre México y Portugal, demostrando que puede competir al más alto nivel. Además, ante Bélgica volvió a destacar, recibiendo elogios de la crítica y aumentando las expectativas de que será parte de la lista definitiva de Aguirre rumbo a la Copa del Mundo. El gran nivel mostrado por el mediocampista no ha pasado desapercibido en Europa. Los primeros reportes lo colocaron en la órbita del Feyenoord, equipo que ya ha tenido buenas experiencias con futbolistas mexicanos, especialmente tras el fichaje de Santiago Giménez, quien dejó una grata impresión en la Eredivisie. Y hay más: en España también comienzan a surgir rumores sobre posibles pretendientes, pues clubes como Benfica, Valencia y Sevilla ya estarían siguiendo de cerca al jugador cementero. Con el Mundial en el horizonte, Erik Lira podría convertirse en uno de los nombres mexicanos más atractivos del mercado si mantiene este nivel y logra consolidarse con la camiseta verde.

Últimamente el Lens de Francia, club donde milita Allan Saint- Maximin, ha levantado la mano para un posible fichaje del mexicano. El, canterano de Pumas tiene un valor de mercado de 12 millones de euros en Transfermarkt, además de que su vínculo con Cruz Azul se extiende hasta 2029, por lo que el equipo que lo quiera tendría que desembolsar una cantidad importante..

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