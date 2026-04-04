Manchester City golea al Liverpool en FA Cup: ‘Citizens’ rompen récord histórico de 1937

El Manchester City mandó un mensaje contundente en Inglaterra. En el Etihad Stadium, el equipo de Pep Guardiola pasó por encima del Liverpool con una goleada de 4-0 en los Cuartos de Final de la FA Cup, un resultado que lo instaló en Semifinales y que además confirmó un dominio reciente poco habitual en esta histórica rivalidad. Erling Haaland fue la gran figura de la tarde con un triplete, en una actuación que volvió a poner al club celeste como uno de los candidatos más fuertes al título. El conjunto de Manchester abrió el marcador con un penal convertido por Haaland al minuto 37, luego amplió la diferencia antes del descanso y terminó de resolver el encuentro en la segunda mitad con otro tanto de Antoine Semenyo y el tercer gol del atacante noruego.

La goleada también dejó un dato de peso en la historia del enfrentamiento entre ambos clubes. El Manchester City llegó a tres victorias consecutivas frente al Liverpool, algo que no conseguía desde 1937. Antes de este duelo, el equipo de Guardiola ya había derrotado a los Reds en sus dos choques anteriores de la temporada. Para Liverpool, la eliminación representó otro golpe en una temporada de alta exigencia, especialmente por la forma en que se dio el resultado. El equipo arrancó con intensidad, pero se vino abajo después del primer tanto del City y ya no logró reaccionar.

Incluso Mohamed Salah falló un penal, en una tarde gris para los visitantes. Del otro lado, Guardiola alcanzó además su octava Semifinal consecutiva de FA Cup, una cifra que confirma la consistencia de su proyecto en el futbol inglés. Arsenal tropieza y Chelsea responde con autoridad En la misma ronda de la FA Cup, el Arsenal quedó eliminado tras caer 2-1 ante Southampton en St Mary’s. Los Gunners, que partían como favoritos, empataron de manera momentánea, pero recibieron el gol decisivo en la recta final del partido y se despidieron de una competencia que históricamente han dominado con 14 títulos. Chelsea, en cambio, firmó una de las exhibiciones más contundentes de la jornada al aplastar 7-0 a Port Vale.

El cuadro londinense terminó con una sequía ofensiva de más de 300 minutos y encontró un respiro en medio de un periodo complicado, manteniéndose con vida en la copa gracias a una actuación demoledora de principio a fin. Con este panorama, la FA Cup entra en su etapa más caliente, con Manchester City y Chelsea ya instalados en Semifinales, mientras Arsenal quedó fuera de combate.

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