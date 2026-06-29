Lewandowski llega a la MLS: firma con Chicago Fire hasta 2028

La llegada de Robert Lewandowski a la Major League Soccer quedó confirmada. El delantero polaco fue anunciado como nuevo refuerzo del Chicago Fire, club con el que firmó un contrato por dos temporadas como Jugador Designado, luego de concluir su etapa con el Barcelona y convertirse en agente libre. El atacante de 37 años pone fin a una trayectoria de cuatro campañas con el conjunto catalán, donde se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo tras conquistar títulos nacionales y mantenerse entre los máximos goleadores del futbol español.

Chicago Fire oficializó la incorporación mediante un mensaje en sus redes sociales. “Hemos firmado al ícono global del fútbol y máximo goleador histórico de Polonia, Robert Lewandowski, como Jugador Designado”, publicó la institución al presentar a su nuevo futbolista.

Un proyecto con objetivos claros El acuerdo permitirá que Lewandowski permanezca en la MLS hasta 2028. Su incorporación representa una de las apuestas más importantes del club estadounidense, que busca fortalecer su plantel para competir por los primeros puestos de la liga y aspirar a conquistar títulos en los próximos años. El director deportivo y entrenador del Fire, Gregg Berhalter, destacó la importancia del fichaje para la organización y para la ciudad. ”Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más reconocidos del fútbol mundial”, señaló. Antes de incorporarse plenamente a los entrenamientos, el delantero deberá completar los trámites migratorios correspondientes, además de recibir su Certificado de Transferencia Internacional para quedar habilitado y debutar oficialmente con su nuevo equipo.

Se medirá a clubes mexicanos Uno de los primeros desafíos de Lewandowski con el Chicago Fire será la Leagues Cup, torneo que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX. El conjunto estadounidense enfrentará en agosto a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul durante la fase inicial del certamen. El delantero llega respaldado por una carrera que supera los 700 goles entre clubes y selección nacional. Su paso por equipos como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona lo convirtió en uno de los atacantes más productivos del futbol europeo durante la última década. La incorporación del polaco se produce en un momento positivo para Chicago Fire, que marcha en la tercera posición de la Conferencia Este con 26 puntos y continúa desarrollando su proyecto deportivo e institucional, incluido el avance de su nuevo estadio. Con este movimiento, Lewandowski se convierte en otra de las figuras procedentes de LaLiga que eligen continuar su carrera en la MLS. Su fichaje se suma al del francés Antoine Griezmann, quien recientemente fue presentado por Orlando City, confirmando la tendencia de jugadores con amplia trayectoria europea que buscan una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos.

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