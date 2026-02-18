Bulls MX representará a Coahuila en el Youth Flag Football World Championship 2026 en Disney

El talento juvenil de Coahuila tendrá presencia internacional esta semana cuando el equipo Bulls MX viaje a Estados Unidos para disputar el Youth Flag Football World Championship 2026, certamen que reunirá a representativos de distintas partes del mundo en uno de los complejos deportivos más importantes del deporte formativo.

La escuadra coahuilense participará en este torneo que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado dentro del Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.

Bulls MX competirá en la categoría U13 COED, enfrentando a equipos internacionales en la fase de grupos durante la jornada inaugural del jueves 19 de febrero. Ese día disputarán cuatro compromisos consecutivos: a las 3:25 de la tarde ante Dowksports Cowboys de Canadá; a las 4:35 frente a Pírate Bay de Florida; a las 5:45 contra BNA Elite también de Florida; y finalmente a las 6:55 ante Bandits de Nueva York, todos en horario local de Orlando.