Bulls MX representará a Coahuila en el Youth Flag Football World Championship 2026 en Disney
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El torneo se disputará en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, enfrentando a rivales internacionales en la categoría U13 COED
El talento juvenil de Coahuila tendrá presencia internacional esta semana cuando el equipo Bulls MX viaje a Estados Unidos para disputar el Youth Flag Football World Championship 2026, certamen que reunirá a representativos de distintas partes del mundo en uno de los complejos deportivos más importantes del deporte formativo.
La escuadra coahuilense participará en este torneo que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado dentro del Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.
TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026
Bulls MX competirá en la categoría U13 COED, enfrentando a equipos internacionales en la fase de grupos durante la jornada inaugural del jueves 19 de febrero. Ese día disputarán cuatro compromisos consecutivos: a las 3:25 de la tarde ante Dowksports Cowboys de Canadá; a las 4:35 frente a Pírate Bay de Florida; a las 5:45 contra BNA Elite también de Florida; y finalmente a las 6:55 ante Bandits de Nueva York, todos en horario local de Orlando.
Con estos encuentros, el representativo de Coahuila cerrará su participación en la primera ronda, con la mira puesta en avanzar a la etapa de playoffs que dará inicio el sábado 21 de febrero, en horarios aún por definirse por parte del comité organizador.
El equipo, dirigido por el coach Aryok Reynoso, buscará trasladar al escenario internacional el nivel competitivo que han demostrado en torneos estatales y nacionales, consolidando su crecimiento dentro del flag football juvenil.
El roster que representará tanto a México como a Coahuila en este campeonato mundial está integrado por Luca César, Rodrigo Gil, Darío García, Emiliano Sánchez, Emiliano Ortega, Danilo Covarrubias, Brandon García, Axel Trejo, Carlos Martínez, Leonardo Martínez y Edgar Cruz.
Con esta participación, Bulls MX se suma a la lista de equipos coahuilenses que han logrado competir en escenarios internacionales, llevando el nombre del estado a un torneo que reúne a organizaciones juveniles de distintas partes del mundo en busca del campeonato.