Esterilizados A.C. organiza ‘Perrunners’ para recaudar fondos y remodelar su quirófano

Con el objetivo de reunir recursos para remodelar su quirófano y retomar con mayor capacidad las campañas de esterilización, Esterilizados A.C. realizará la primera edición de “Perrunners: Caminata con tu Perrito”, una actividad que combinará convivencia con mascotas, adopciones y apoyo a la causa animal. La cita será el domingo 23 de agosto en el Bosque Urbano, Etapa 1, donde las personas podrán acudir con sus perros para participar en una jornada que se desarrollará de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

Para formar parte de la actividad se deberá adquirir una pulsera con un donativo de 100 pesos, la cual, además de contribuir a la meta de la asociación, dará acceso a rifas y actividades durante el evento.

De acuerdo con la convocatoria, los asistentes recibirán una medalla y un kit de hidratación, mientras que también podrán participar en las distintas actividades programadas alrededor de la caminata. La jornada incluirá una feria de adopción, venta de comida y una campaña de recolección de alimento y artículos de aseo para apoyar a los animales que se encuentran bajo atención de la organización. Esterilizados A.C. busca que la actividad también sirva como un espacio para promover la tenencia responsable y acercar a más personas a las acciones de protección animal. Su trabajo se ha concentrado principalmente en campañas de esterilización y vacunación de perros y gatos a bajo costo, con acciones en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. La asociación ha realizado campañas masivas durante varios años; sin embargo, algunas de sus jornadas han tenido pausas debido a trabajos y adecuaciones en sus instalaciones. Por ello, uno de los principales objetivos de “Perrunners” es reunir fondos para remodelar el quirófano, lo que permitiría continuar con las cirugías y atender a un mayor número de animales. Las personas interesadas en obtener su pulsera pueden comunicarse al 844 392 9050 para apartarla.

La invitación está dirigida tanto a quienes ya participan en actividades con sus mascotas como a familias que buscan pasar un domingo al aire libre y, al mismo tiempo, contribuir a una causa relacionada con el bienestar animal. Bajo el lema “Ellos no cuentan kilómetros. Cuentan contigo”, Esterilizados A.C. busca reunir a la comunidad saltillense en torno a una actividad que tendrá como protagonistas a los perros y que pretende convertir cada donativo en recursos para mantener las campañas de esterilización. Perrunners no se plantea como una competencia, sino como una caminata de convivencia y una oportunidad para apoyar el trabajo de la asociación mediante la participación en el evento y el donativo.