Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: es nuevo DT interino y vicepresidente deportivo

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    Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: es nuevo DT interino y vicepresidente deportivo
    Víctor Manuel Vucetich inicia su tercera etapa con Tigres, ahora con responsabilidades tanto en el banquillo como en la directiva. FOTO: ESPECIAL

Los felinos recurren a la experiencia del ‘Rey Midas’ para salir del fondo de la tabla y reconstruir su proyecto deportivo en pleno Apertura 2026

Tigres dio un golpe de timón en plena crisis del Apertura 2026: Víctor Manuel Vucetich es su nuevo director técnico interino.

El “Rey Midas” regresa al banquillo de San Nicolás de los Garza 26 años después de su última etapa y lo hará con una doble responsabilidad, pues también fue nombrado vicepresidente deportivo.

El club oficializó el movimiento este jueves 20 de agosto. La llegada del estratega mexicano está ligada a la salida de Gerardo Torrado, quien dejó la Vicepresidencia Deportiva después de dos años.

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Vucetich conducirá temporalmente al equipo y participará en la elección del entrenador que encabezará el proyecto a largo plazo.

El cambio pone fin al breve interinato de Hernán Elizondo, quien volverá a la categoría Sub 21. Carlos Turrubiates permanecerá como auxiliar técnico del plantel mayor y dará continuidad al trabajo realizado después de la renuncia de Guido Pizarro, ocurrida el 28 de julio.

Para Vucetich será su tercera etapa al frente de Tigres. Primero dirigió al equipo entre 1995 y 1996, periodo en el que conquistó la Copa México 1995-96, y después volvió para los torneos Invierno 1999 y Verano 2000.

Su historia reciente está fuertemente ligada a Rayados, con el que ganó dos títulos de Liga MX y tres de la Concacaf, ingrediente que vuelve todavía más llamativo su retorno al Estadio Universitario.

La experiencia del “Rey Midas” será puesta a prueba de inmediato. Tigres ocupa el lugar 16 de la tabla con solamente un punto después de cuatro jornadas, producto de un empate y tres derrotas.

Además, los felinos tampoco pudieron ganar en sus tres presentaciones de la Leagues Cup, por lo que la presión se ha incrementado alrededor de una plantilla construida para pelear por el campeonato.

El primer reto de Vucetich apunta al duelo contra Atlante, programado para este viernes 21 de agosto a las 7 de la noche en el Estadio Universitario.

La misión urgente será cortar la racha sin triunfos, recuperar confianza y acercar al equipo a los puestos de clasificación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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