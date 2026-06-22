Ex Rayado Sergio Canales ficha con el Racing de Santander; regresa a casa 16 años después

Para anunciar la incorporación, el club difundió un emotivo video en sus plataformas oficiales, presentando a Canales como su primer fichaje de cara a la próxima temporada . El mediocampista firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta el 30 de junio de 2028 , consolidándose como una pieza clave dentro del proyecto deportivo a largo plazo.

El Real Racing Club de Santander hizo oficial el esperado regreso de Sergio Canales , quien volverá a vestir la camiseta verdiblanca 16 años después de su salida . La noticia despertó una enorme ilusión entre la afición cántabra, que ve regresar a uno de los futbolistas más talentosos surgidos de su cantera tras su reciente paso por Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Formado en las históricas Instalaciones Nando Yosu, Canales completó en Santander gran parte de su desarrollo futbolístico antes de dar el salto al máximo nivel. A lo largo de su carrera ha acumulado una destacada experiencia con 84 partidos en Primera División, más de 40 encuentros en competiciones europeas, 48 participaciones en la Copa del Rey, cerca de 100 apariciones en la Liga MX y 11 internacionalidades con la Selección Española.

Su debut con el primer equipo del Racing llegó cuando apenas tenía 17 años, en un encuentro de la entonces Copa de la UEFA frente al FC Honka, disputado el 18 de septiembre de 2008. Durante su primera etapa con el conjunto santanderino disputó 39 partidos, registró siete goles y aportó seis asistencias, actuaciones que le abrieron las puertas de algunos de los clubes más importantes del fútbol español.

Tras abandonar Santander, Canales fichó por el Real Madrid, donde, pese a generar grandes expectativas, no logró consolidarse debido a la fuerte competencia interna y a un periodo marcado por las lesiones. Más adelante defendió las camisetas del Valencia CF, la Real Sociedad y el Real Betis, club con el que alcanzó uno de los momentos más exitosos de su carrera al conquistar la Copa del Rey.

PASO POR MONTERREY, CON ALGUNOS LOGROS

En 2023 emprendió una nueva aventura internacional al incorporarse a Rayados de Monterrey, equipo en el que se convirtió rápidamente en uno de los referentes del plantel gracias a su liderazgo y calidad técnica. Después de disputar tres torneos con el conjunto regiomontano, el mediocampista puso fin a su etapa en México al término del Clausura 2026, en medio de una reestructuración deportiva de la institución.