France Pierron, presentadora de L’Equipe, es suspendida tras arremeter contra el espíritu paterno de Jeremy Doku

La polémica surgió durante la emisión del programa L’Équipe de Choc del pasado 19 de junio , cuando Pierron criticó duramente la postura del futbolista belga de 24 años . Doku reveló recientemente que el nacimiento de su bebé está previsto para la segunda semana de julio , fecha que coincide con la etapa de cuartos de final del Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México .

La reconocida presentadora francesa France Pierron fue suspendida por el diario deportivo L’Equipe después de la controversia generada por sus comentarios sobre Jeremy Doku , extremo del Manchester City y seleccionado de Bélgica, quien analiza la posibilidad de ausentarse de la Copa Mundial de la FIFA para acompañar el nacimiento de su primer hijo.

El jugador explicó que atraviesa un complicado dilema personal entre sus responsabilidades familiares y deportivas. “Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo”, declaró Doku. Sin embargo, también reconoció que entiende las exigencias que implica representar a su país en una Copa del Mundo y que la federación está al tanto de su situación.

Las palabras de Pierron encendieron la polémica. La conductora calificó como “vergonzosa” la posibilidad de que Doku se ausentara de un partido mundialista para asistir al parto de su hijo. Incluso llegó a afirmar que el padre tiene un papel secundario durante el nacimiento y cuestionó que el futbolista pudiera dejar pasar una oportunidad que, según ella, muchos jugadores desearían tener.

Las declaraciones provocaron una inmediata ola de críticas en redes sociales y entre aficionados al futbol. Ante la magnitud de la reacción, Pierron publicó un mensaje de disculpa en la red social X, donde aseguró que se trató de una opinión personal emitida en el contexto de un debate televisivo. Asimismo, lamentó que sus palabras pudieran haber resultado ofensivas y aclaró que nunca buscó minimizar el papel de los padres durante el nacimiento de un hijo.

A NOSOTROS NO NOS MIREN, DICE L’EQUIPE

Posteriormente, el periodista francés Clément Garin informó que Pierron había sido suspendida y que no estaría al frente de L’Équipe de Choc el lunes siguiente. Además, L’Equipe difundió un comunicado oficial el 21 de junio de 2026, en el que se desmarcó de los comentarios realizados por su conductora y ofreció disculpas tanto a Doku como a sus seguidores.

De acuerdo con Garin, la medida disciplinaria habría generado tensiones dentro de la propia empresa. Según su versión, parte del equipo editorial no comprendió la decisión de la dirección, especialmente porque inicialmente se habría optado por mantener el contenido al aire pese a la controversia, hasta que la reacción pública alcanzó niveles considerados insostenibles.