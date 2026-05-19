Saraperos suma poder: Danny Ortiz es nuevo jugador de la Nave Verde

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    Saraperos suma poder: Danny Ortiz es nuevo jugador de la Nave Verde
    El jardinero puertorriqueño cuenta con experiencia en Grandes Ligas con Pittsburgh. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El exjugador de Pericos de Puebla llega a la Nave Verde con 155 cuadrangulares y 477 carreras producidas en su trayectoria dentro del circuito mexicano

Los Saraperos de Saltillo anunciaron este martes la incorporación del jardinero puertorriqueño Danny Ortiz, pelotero con amplia trayectoria en el beisbol profesional y experiencia tanto en Grandes Ligas como en la Liga Mexicana de Beisbol.

La organización saltillense dio a conocer la contratación a través de un comunicado oficial, en el que destacó la experiencia ofensiva del bateador zurdo, quien buscará convertirse en una pieza importante para fortalecer la ofensiva de la Nave Verde en el arranque de la temporada 2026.

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Originario de Caguas, Puerto Rico, Ortiz inició su carrera profesional en 2008 dentro de la organización de los Minnesota Twins en Ligas Menores. Después de varios años en el sistema afiliado, logró debutar en las Grandes Ligas en 2017 con los Pittsburgh Pirates.

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Además de su experiencia en Estados Unidos, el nuevo jugador de Saraperos ha tenido actividad constante en el beisbol invernal del Caribe. En Puerto Rico ha defendido durante años la franela de los Indios de Mayagüez, mientras que en Venezuela participó con Tigres de Aragua y Leones del Caracas. También suma participación en nueve ediciones de la Serie del Caribe representando a Puerto Rico.

Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, Danny Ortiz es un jugador ampliamente conocido. Entre 2019 y 2024 militó con los Pericos de Puebla, etapa en la que fue una de las piezas importantes del campeonato conseguido por la novena poblana en 2023.

Posteriormente jugó con los Toros de Tijuana y los Bravos de León durante la campaña 2025. Para la presente temporada había iniciado nuevamente con Puebla antes de concretarse su llegada a Saltillo.

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A lo largo de su trayectoria en la LMB, Ortiz ha conectado 155 cuadrangulares y producido 477 carreras, además de haber conquistado el Derby de Cuadrangulares del Juego de Estrellas en 2019. En par de campañas superó la barrera de las 100 carreras impulsadas, consolidándose como uno de los bateadores de poder más constantes del circuito.

La llegada de Danny Ortiz representa una apuesta de Saraperos para fortalecer una ofensiva que ha tenido altibajos durante las primeras semanas de la temporada y que busca reaccionar en la Zona Norte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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