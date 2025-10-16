Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es baleado en Ecuador

    Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es baleado en Ecuador
    El exdelantero de Cruz Azul, Bryan Angulo, fue víctima de un ataque armado en Ecuador cuando se dirigía a entrenar con la Liga de Portoviejo; el futbolista se encuentra estable y fuera de peligro tras recibir un impacto de bala cerca del estadio Reales Tamarindos Foto: Archivo | Cuartoscuro | Daniel Augusto

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo, exjugador del Cruz Azul, resultó herido en un ataque armado en Portoviejo

El futbolista Bryan Angulo Tenorio, exdelantero del Cruz Azul en la Liga MX, fue víctima de un ataque armado la mañana de este jueves 16 de octubre de 2025, mientras se dirigía a las instalaciones de su actual club, la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP), en Ecuador.

De acuerdo con reportes oficiales, el jugador recibió un impacto de bala cuando se encontraba a pocos metros del estadio Reales Tamarindos, sede del equipo, donde tenía programada una sesión de entrenamiento. El ataque ocurrió a plena luz del día, lo que permitió una rápida reacción de sus compañeros y de la Policía Nacional, que logró la detención de uno de los presuntos implicados.

$!Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es baleado en Ecuador

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATAQUE CONTRA BRYAN ANGULO?

Según la reconstrucción de los hechos, Angulo se trasladaba en compañía de algunos compañeros de equipo cuando fue interceptado por hombres armados cerca del complejo deportivo. En el intercambio, el futbolista resultó herido por un proyectil, aunque sus acompañantes lograron auxiliarlo de inmediato y trasladarlo al hospital más cercano.

Horas más tarde, la LDUP confirmó a través de un comunicado que el jugador se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. “Gracias a la oportuna atención médica y al apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable”, indicó la institución.

Los médicos que atendieron al delantero reportaron que la lesión no compromete órganos vitales, por lo que su recuperación avanza de manera favorable.

LIGA DE PORTOVIEJO EMITE COMUNICADO SOBRE ATAQUE CONTRA BRYAN ANGULO

La Liga de Portoviejo lamentó el atentado y aseguró que ya se iniciaron las acciones legales y de seguridad necesarias para esclarecer los hechos.

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida.

Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, expresó la presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, en el documento oficial firmado y difundido a medios.

El comunicado también reveló que otros futbolistas del plantel han recibido amenazas previas al partido programado para este viernes 17 de octubre, frente al club Búhos ULVR, motivo por el cual la directiva solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la Asociación de Fútbol de Manabí garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después del encuentro.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional de Ecuador desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando capturar a uno de los sospechosos presuntamente involucrados en el atentado. Las autoridades confirmaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su grado de participación en los hechos.

El área fue acordonada para el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de material videográfico de cámaras cercanas, con el fin de identificar a los demás participantes del ataque.”

$!Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es baleado en Ecuador

¿QUIÉN ES BRYAN ANGULO?

Bryan Angulo, de 29 años, es originario de Guayaquil, Ecuador. Su carrera profesional comenzó en el club Emelec, donde destacó por su capacidad goleadora. En 2019 fue fichado por el Cruz Azul de México, con el que participó en torneos nacionales e internacionales, además de militar brevemente en Xolos de Tijuana y Santos Laguna.

Tras su paso por el fútbol mexicano, regresó a Ecuador y se incorporó a la Liga de Portoviejo, equipo que actualmente disputa la Serie B, segunda división del país sudamericano.

