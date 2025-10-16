América y Pachuca clasifican al Final Four de la Concacaf Champions Cup W 2025-26

Dos equipos mexicanos estarán en la pelea por la gloria continental. América y Pachuca lograron su clasificación al Final Four de la Concacaf Champions Cup W 2025-26, consolidando la fortaleza de la Liga MX Femenil en el panorama internacional.

La fase Final se disputará en mayo de 2026, en sede por confirmar.

DOMINIO DE LA LIGA MX FEMENIL EN FASE DE GRUPOS

El América Femenil avanzó como líder de su sector tras vencer en el duelo directo a Pachuca por 1-0, con gol de Scarlett Camberos, y mantener una racha invicta que la posicionó como una de las plantillas más sólidas del certamen.

Por su parte, Pachuca Femenil selló su pase con un empate 1-1 ante Orlando Pride, gracias al tanto de Chinwendu Ihezuo, resultado que bastó para asegurar su boleto como segunda del grupo por diferencia de goles.