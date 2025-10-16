América y Pachuca clasifican al Final Four de la Concacaf Champions Cup W 2025-26

Fútbol
/ 16 octubre 2025
    América y Pachuca clasifican al Final Four de la Concacaf Champions Cup W 2025-26
    Las Tuzas del Pachuca aseguraron su boleto con un empate clave ante Orlando Pride. FOTO: ESPECIAL

Las Águilas enfrentarán al Gotham FC y las Tuzas al Washington Spirit en la fase definitiva que se jugará en mayo de 2026

Dos equipos mexicanos estarán en la pelea por la gloria continental. América y Pachuca lograron su clasificación al Final Four de la Concacaf Champions Cup W 2025-26, consolidando la fortaleza de la Liga MX Femenil en el panorama internacional.

La fase Final se disputará en mayo de 2026, en sede por confirmar.

DOMINIO DE LA LIGA MX FEMENIL EN FASE DE GRUPOS

El América Femenil avanzó como líder de su sector tras vencer en el duelo directo a Pachuca por 1-0, con gol de Scarlett Camberos, y mantener una racha invicta que la posicionó como una de las plantillas más sólidas del certamen.

Por su parte, Pachuca Femenil selló su pase con un empate 1-1 ante Orlando Pride, gracias al tanto de Chinwendu Ihezuo, resultado que bastó para asegurar su boleto como segunda del grupo por diferencia de goles.

Con estos resultados, las mexicanas se suman a los dos representantes de la National Women’s Soccer League (NWSL): el Washington Spirit y el New York Gotham FC, actuales campeonas de Estados Unidos.

ASÍ SE JUGARÁ EN FINAL FOUR DE LA ‘CONCACHAMPIONS W’

La Concacaf confirmó que el formato de “Final Four” se disputará del 20 al 23 de mayo de 2026, con Semifinales, partido por el Tercer Lugar y gran Final.

Los cruces quedaron definidos de la siguiente forma: América vs Gotham FC y Pachuca vs Washington Spirit.

Ambas escuadras mexicanas buscarán convertirse en las primeras representantes de la Liga MX Femenil en conquistar este torneo continental, que además otorga el título de campeona de la región y un lugar simbólico como el mejor club femenino de Norteamérica y el Caribe.

Tanto Ángel Villacampa, estratega azulcrema, como Óscar Torres, técnico de las Tuzas, coincidieron en que el objetivo es pelear de tú a tú con las potencias de la NWSL y demostrar el crecimiento del futbol mexicano femenil en la última década.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

