Henry Martín queda fuera del Clásico Joven por lesión y América sufre una baja sensible
El delantero del América no se recuperó a tiempo y será baja para el duelo ante Cruz Azul; André Jardine no quiso arriesgarlo de cara a la recta final del torneo
El América no podrá contar con Henry Martín para el esperado Clásico Joven frente a Cruz Azul. El delantero y capitán azulcrema no se recuperó completamente del esguince en la rodilla izquierda que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas, por lo que el cuerpo técnico encabezado por André Jardine decidió no arriesgarlo.
A lo largo de la semana, Martín realizó trabajo diferenciado y algunos ejercicios de campo, pero las pruebas médicas confirmaron que aún presenta molestias.
La decisión final fue tomada en conjunto por el cuerpo técnico y el área médica, priorizando su total recuperación antes de volver a la actividad.
JARDINE APOSTARÁ POR ATAQUE ALTERNATIVO
La ausencia del goleador y referente ofensivo representa un duro golpe para el América, que buscaba recuperar a su capitán para uno de los partidos más importantes del calendario.
Jardine deberá rearmar su esquema ofensivo, con opciones como Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre o Allan Saint-Maximin para ocupar el eje de ataque ante La Máquina.
El estratega brasileño ha insistido en que no quiere repetir errores del pasado, donde jugadores clave volvieron antes de tiempo y sufrieron recaídas.
“Henry está cerca, pero todavía no está al cien por ciento. Preferimos esperarlo”, habría declarado una fuente cercana al club.
OTRAS BAJAS PARA EL AMÉRICA EN EL CLÁSICO JOVEN
Además de Henry Martín, el América enfrenta un panorama complicado en cuanto a lesionados. Alejandro Zendejas sigue sin estar disponible por una molestia muscular, Jonathan dos Santos continúa en recuperación de un desgarre, y Álvaro Fidalgo también presenta una contusión en la rodilla.
Estas ausencias obligan a Jardine a rotar piezas en el mediocampo y la delantera, en un momento clave del Apertura 2025, donde las Águilas buscan mantenerse en la cima de la clasificación.
El cuerpo médico del club prevé que Henry pueda reintegrarse plenamente a los entrenamientos en los próximos días, dependiendo de su evolución. Si no hay contratiempos, podría estar listo para el siguiente compromiso de liga.