Henry Martín queda fuera del Clásico Joven por lesión y América sufre una baja sensible

El América no podrá contar con Henry Martín para el esperado Clásico Joven frente a Cruz Azul. El delantero y capitán azulcrema no se recuperó completamente del esguince en la rodilla izquierda que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas, por lo que el cuerpo técnico encabezado por André Jardine decidió no arriesgarlo.

A lo largo de la semana, Martín realizó trabajo diferenciado y algunos ejercicios de campo, pero las pruebas médicas confirmaron que aún presenta molestias.

La decisión final fue tomada en conjunto por el cuerpo técnico y el área médica, priorizando su total recuperación antes de volver a la actividad.

JARDINE APOSTARÁ POR ATAQUE ALTERNATIVO

La ausencia del goleador y referente ofensivo representa un duro golpe para el América, que buscaba recuperar a su capitán para uno de los partidos más importantes del calendario.