Fallece el luchador coahuilense ‘Costeñito Moy’, guardián e ícono de la Arena Obreros del Progreso en Saltillo

La comunidad luchística de Saltillo se encuentra de luto al darse a conocer este lunes el fallecimiento de Víctor Manuel Martínez Ávalos, conocido en el ring como “Costeñito Moy”, una de las figuras más queridas y activas de la escena local.

A través de redes sociales, promotores, compañeros luchadores, amigos y familiares compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

Martínez Ávalos fue parte de una generación que mantuvo viva la tradición de la lucha libre en la capital coahuilense. En entrevistas brindadas a esta casa editorial, “Costeñito Moy” recordó la importancia de preservar espacios emblemáticos como la Arena Pavillón del Norte o la Arena Obreros del Progreso, donde durante años se presentaron carteles de alta gama, luchadores locales y figuras invitadas.

Fue precisamente en la Obreros donde se convirtió en guardián del recinto, cuidándolo como su casa y abriéndolo siempre para los nuevos talentos.