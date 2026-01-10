‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural

ACAPULCO, GRRO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno diseña una estrategia de compra directa de café para pagar precios justos a productores y fortalecer la soberanía alimentaria, durante una visita a Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero.

Ante cafeticultores de esa región, la Mandataria explicó que la política de campo busca reducir la dependencia de productos del exterior y mejorar las condiciones de comercialización para los pequeños productores, quienes muchas veces pierden frente a intermediarios que pagan precios bajos por su producción.

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, Sheinbaum detalló que la iniciativa se alinea con programas como Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida, y es similar a la estrategia aplicada en Tabasco para adquirir cacao —convertido posteriormente en chocolate— con precios que benefician directamente a los productores.

El café adquirido mediante este esquema se destinará a la elaboración del Café del Bienestar, que será comercializado en las 26 mil Tiendas del Bienestar distribuidas en todo el país, con el objetivo de generar un mercado más justo para los agricultores.

Sheinbaum señaló que producir es una parte clave del sector rural, pero la comercialización ha sido tradicionalmente un obstáculo para los productores, debido al dominio de intermediarios que obtienen la mayor parte de las ganancias. Con la nueva estrategia, dijo, se busca que los agricultores reciban directamente los beneficios de su trabajo.

La estrategia de compra directa también se ampliará a otros productos agrícolas, como frijol, y eventualmente a jamaica, con el fin de mejorar las condiciones económicas de familias campesinas en diversos estados de la República.