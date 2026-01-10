‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural

    ‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural
    La Presidenta busca reducir la dependencia de importaciones y ampliar la soberanía alimentaria. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta destacó una estrategia para adquirir café directamente a productores, con el objetivo de mejorar la comercialización y apoyar a miles de familias del campo

ACAPULCO, GRRO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno diseña una estrategia de compra directa de café para pagar precios justos a productores y fortalecer la soberanía alimentaria, durante una visita a Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero.

Ante cafeticultores de esa región, la Mandataria explicó que la política de campo busca reducir la dependencia de productos del exterior y mejorar las condiciones de comercialización para los pequeños productores, quienes muchas veces pierden frente a intermediarios que pagan precios bajos por su producción.

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, Sheinbaum detalló que la iniciativa se alinea con programas como Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida, y es similar a la estrategia aplicada en Tabasco para adquirir cacao —convertido posteriormente en chocolate— con precios que benefician directamente a los productores.

El café adquirido mediante este esquema se destinará a la elaboración del Café del Bienestar, que será comercializado en las 26 mil Tiendas del Bienestar distribuidas en todo el país, con el objetivo de generar un mercado más justo para los agricultores.

Sheinbaum señaló que producir es una parte clave del sector rural, pero la comercialización ha sido tradicionalmente un obstáculo para los productores, debido al dominio de intermediarios que obtienen la mayor parte de las ganancias. Con la nueva estrategia, dijo, se busca que los agricultores reciban directamente los beneficios de su trabajo.

La estrategia de compra directa también se ampliará a otros productos agrícolas, como frijol, y eventualmente a jamaica, con el fin de mejorar las condiciones económicas de familias campesinas en diversos estados de la República.

Sheinbaum sostuvo que estas políticas no reemplazan la venta libre de cultivos, pero sí buscan beneficiar a dos millones de pequeños productores, permitiéndoles una mayor rentabilidad y contribuyendo al bienestar rural y al desarrollo del campo mexicano. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

