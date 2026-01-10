Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente

    Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente
    El presunto autor intelectual fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana. /FOTO: ESPECIAL
Luego de un proceso de cooperación internacional, autoridades federales y estatales concretaron el traslado del acusado de homicidio y delincuencia organizada

CDMX.- José Luis Villalón Torres, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años en el municipio de Lázaro Cárdenas y del atentado con explosivos contra la madre del adolescente, fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana.

Villalón Torres arribó la noche del viernes a la Ciudad de México, tras ser extraditado desde Canadá, y posteriormente fue llevado a la capital michoacana bajo un fuerte dispositivo de seguridad, confirmaron fuentes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de cómo luciría a sus 33 años

El imputado permaneció casi tres años prófugo, luego de que presuntamente planeara y ordenara el homicidio de Alexander, estudiante de bachillerato asesinado el 5 de junio de 2023. Además, se le atribuye responsabilidad en un ataque con explosivos contra la madre del menor, ocurrido después del crimen.

Autoridades estatales y federales señalaron que esta extradición forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, al considerar a “El Marino” como uno de los principales objetivos por su presunta vinculación con grupos del crimen organizado que operan en Michoacán y Guerrero.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

De acuerdo con las investigaciones, Villalón Torres será procesado también por delincuencia organizada, además del homicidio, y quedó a disposición de un juez que definirá su situación jurídica en los próximos días.

Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del adolescente asesinado, expresó su agradecimiento al trabajo conjunto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, y de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Ernestina Godoy Ramos.

TE PUEDE INTERESAR: Arde bodega de químicos y causa alarma, en Nuevo León

“Como madre y como víctima, me atreví a denunciar y veo que valió la pena. Confío en que este sujeto no va a gozar de impunidad”, declaró, al señalar que ahora corresponderá al Poder Judicial determinar un castigo ejemplar.

La empresaria sostuvo que, aunque el dolor por la pérdida de su hijo no desaparecerá, la captura y extradición del presunto responsable le dan la certeza de que no quedará impune un crimen que calificó como “alevoso y cobarde”. Con información de El Universal

