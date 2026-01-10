Arden redes sociales por captura de Maduro y su defensa de la 4T

Las redes sociales encendieron durante la primera semana de enero tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y el posicionamiento del gobierno mexicano en su defensa, un episodio que detonó una intensa conversación política y polarización digital, particularmente contra la llamada Cuarta Transformación (4T). De acuerdo con un análisis de la conversación sociodigital del 1 al 7 de enero de 2026, realizado por MW Group, la detención de Maduro se convirtió en uno de los temas internacionales con mayor volumen de menciones en la red social X, al concentrar narrativas que oscilaron entre la celebración por su arresto, las críticas a sus defensores en México y los señalamientos directos contra políticos de la 4T por respaldar al mandatario venezolano. TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila apoyamos la detención de Maduro; 92% respalda su captura: Manolo Jiménez El estudio revela que más de un tercio de las publicaciones se enfocaron en exhibir las contradicciones de quienes defendieron a Maduro desde México, mientras que otro segmento relevante dirigió sus ataques a figuras públicas afines al oficialismo, como el senador Gerardo Fernández Noroña, cuya defensa del líder venezolano desató una oleada de críticas, burlas y memes.

La narrativa dominante cuestionó por qué el gobierno mexicano y actores de la 4T asumieron una postura activa en favor de Maduro, mientras —según los usuarios— mantienen silencio frente a la violencia y los problemas internos del país. El posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la captura como una violación a la Carta de las Naciones Unidas y llamó a respetar la soberanía venezolana, avivó aún más el debate. TE PUEDE INTERESAR: Corina Machado agradece a Trump tras captura de Nicolás Maduro: fueron ‘valientes acciones’ En redes, la reacción fue mayoritariamente crítica: usuarios señalaron incongruencia en la política exterior mexicana y reprocharon que el Ejecutivo federal condenara la detención de Maduro, pero no se pronunciara con la misma firmeza ante otros conflictos internacionales o ante señalamientos previos de fraude electoral en Venezuela.

La conversación digital también estuvo marcada por acusaciones más severas. Una parte de los mensajes vinculó la defensa de Maduro con presuntos nexos del oficialismo mexicano con el narcotráfico, advirtiendo que la captura del mandatario venezolano podría sentar un precedente para políticos nacionales. TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro mantuvo vínculos con Los Zetas durante el auge del cártel en Coahuila Incluso surgieron llamados a que casos similares se investiguen en México, lo que elevó el tono de confrontación y colocó a la 4T en el centro de la polémica En paralelo, se registraron movilizaciones de venezolanos residentes en México, quienes se manifestaron en la Ciudad de México para exigir una transición política pacífica en su país, sumando presión social al debate digital.