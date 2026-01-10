Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

El 10 de enero, los Estados Unidos dieron una alerta sobre presuntos grupos armados en Venezuela, los cuales consideraron una amenaza para cualquier civil estadounidense.

Sin embargo, la Cancillería de Venezuela ha calificado a dichos grupos armados como ‘inexistentes’. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó ‘a totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo’.

En el resto del comunicado, las autoridades venezolanas aseguraron que la población y su nación ‘se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad’.