Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

Internacional
/ 10 enero 2026
Las autoridades de los Estados Unidos aseguraron que había riesgos para la población estadounidense por grupos armados

El 10 de enero, los Estados Unidos dieron una alerta sobre presuntos grupos armados en Venezuela, los cuales consideraron una amenaza para cualquier civil estadounidense.

Sin embargo, la Cancillería de Venezuela ha calificado a dichos grupos armados como ‘inexistentes’. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó ‘a totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo’.

En el resto del comunicado, las autoridades venezolanas aseguraron que la población y su nación ‘se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad’.

Las autoridades aseguraron que la narrativa y fundamentos de la alerta de los Estados Unidos, que presuntamente ha mantenido en pausa los vuelos al territorio, se crea con base a relatos inexistentes.

Temas


Alerta
Conflictos

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Nicolás Maduro

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

