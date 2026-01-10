Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez

/ 10 enero 2026
    Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez
    Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Migrantes

Chihuahua

INM

Una intervención policial permitió ubicar a un grupo de personas extranjeras retenidas en un domicilio, luego de que una señal de auxilio alertara a las autoridades

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), luego de que se encontraban privadas de la libertad al interior de un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho se registró en la colonia Aldama, cuando agentes estatales detectaron una situación inusual al observar a una persona que realizaba señas de auxilio desde una ventana, lo que motivó el acercamiento inmediato de los uniformados al inmueble.

Al arribar a la vivienda, ubicada sobre la calle Bronce, los policías escucharon gritos provenientes del interior, en los que varias personas manifestaban encontrarse en situación de secuestro, por lo que se procedió a ingresar para verificar la denuncia.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a 11 personas migrantes, quienes señalaron haber permanecido encerradas durante varios días sin posibilidad de salir, ni de comunicarse con el exterior.

Las personas rescatadas recibieron atención inmediata, resguardo y apoyo por parte de los elementos de seguridad, y posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE para recibir alimentos y una valoración inicial de su estado de salud.

Una vez garantizada su integridad física, el grupo fue canalizado al Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de que se realice la atención y el seguimiento correspondientes conforme a la normatividad vigente.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron personas detenidas en relación con este hecho, ni se ha informado sobre los responsables de la privación ilegal de la libertad.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

