Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en Arabia Saudita: Fecha y detalles de la pelea de septiembre 2026

Saúl “Canelo” Álvarez ya tendría definido el camino para su regreso al boxeo. De acuerdo con reportes de The Ring Magazine, retomados por distintos medios especializados, el mexicano alcanzó un acuerdo para enfrentar al invicto Christian Mbilli en septiembre de 2026, en Riad, con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en disputa. La pelea perfila el retorno de Canelo después de su derrota ante Terence Crawford, resultado que marcó la tercera caída de su carrera profesional y que lo dejó sin la condición de campeón indiscutido de las 168 libras. El combate estaría considerado para el 12 de septiembre, dentro del fin de semana cercano a las fiestas patrias mexicanas, aunque algunos reportes señalan que la fecha oficial aún no ha sido anunciada formalmente.

Canelo buscaría volver a ser campeón mundial El atractivo principal del combate es que Álvarez tendría la oportunidad de recuperar un campeonato mundial en peso supermediano. Mbilli aparece como actual monarca del CMB en la división, luego del reacomodo de títulos tras el retiro de Crawford, por lo que el tapatío no solo volvería al ring, sino que lo haría en una función con valor directo para su legado. Canelo, de 35 años, no peleó en mayo de 2026 debido a una cirugía en el codo izquierdo y su proceso de recuperación, por lo que septiembre apunta como la fecha elegida para reactivar su carrera en una cartelera denominada extraoficialmente como “México vs The World”. ¿Quién es Christian Mbilli, el rival de Canelo? Christian Mbilli representa un reto de alto riesgo para el mexicano. El boxeador franco-camerunés llega invicto, con marca de 29 victorias, cero derrotas, un empate y 24 nocauts, números que lo colocan como uno de los peleadores más peligrosos de la categoría por su presión constante y poder de golpeo. Mbilli viene de empatar ante Lester Martínez en la cartelera de Canelo contra Crawford, una pelea en la que expuso resistencia, volumen ofensivo y también algunas dudas defensivas. Para el campeón del CMB, enfrentar a Canelo sería la oportunidad más importante de su carrera; para Álvarez, una prueba inmediata para demostrar que aún puede competir en la élite del boxeo mundial.

El regreso más importante para Canelo tras Crawford El combate ante Mbilli llega en un momento clave para la trayectoria de Canelo Álvarez. Después de perder ante Crawford, el mexicano quedó obligado a reconstruir su posición en las 168 libras, división en la que dominó durante varios años y en la que ahora busca recuperar presencia con una victoria de impacto. Aunque nombres como David Benavidez y una revancha con Crawford han estado en la conversación, el escenario inmediato apunta a Mbilli como rival confirmado por reportes internacionales.

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