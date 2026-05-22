Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin: ‘troncos’ en México y súper estrellas en Francia

Los futbolistas europeos que aterrizan en la Liga MX suelen hacerlo rodeados de expectativas, aunque no siempre logran responder dentro del campo. Ese fue el caso de Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin, quienes pasaron sin demasiado brillo por Tigres UANL y Club América, respectivamente. Sin embargo, ambos encontraron revancha en su país y ahora pueden presumir un título juntos.

El Racing Club de Lens se proclamó campeón de la Copa de Francia tras derrotar 3-1 al Niza en la gran final, culminando así una temporada memorable bajo el mando de Pierre Sage.

Además del título copero, Lens aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League después de mantenerse durante gran parte de la campaña como el principal perseguidor del Paris Saint-Germain en la Ligue 1.

Los reflectores en la final se los llevó Florian Thauvin, quien firmó una actuación brillante con un gol y una asistencia en 77 minutos, suficiente para quedarse con el reconocimiento al MVP del encuentro.

El exjugador de Tigres se convirtió en una pieza fundamental del esquema de Pierre Sage. En la temporada liguera acumuló 2,460 minutos en 33 partidos, registrando 11 goles y 6 asistencias.

Por su parte, Allan Saint-Maximin tuvo menos protagonismo, aunque mantuvo una notable efectividad ofensiva. En apenas 559 minutos disputados, colaboró con 4 goles y 3 asistencias.

La aventura de Thauvin en México comenzó en el Apertura 2021, cuando llegó como refuerzo estrella de Tigres UANL tras la eliminación temprana del equipo en el repechaje. Aunque permaneció año y medio en la institución y formó parte del plantel campeón del Clausura 2023, su impacto fue limitado. En aquel torneo del título apenas participó en 10 encuentros y marcó tres goles.

El caso de Saint-Maximin con Club América fue todavía más breve. El francés arribó para el Apertura 2025 como una de las grandes apuestas azulcremas tras el tricampeonato, pero nunca logró adaptarse al futbol mexicano.