49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

La NFL volverá a jugar un partido de temporada regular en México tras cuatro años de ausencia, y los 49ers de San Francisco serán el equipo designado como local administrativo en el Estadio Banorte de Ciudad de México, de acuerdo con información de John Sutcliffe, periodista de ESPN.

El comisionado Roger Goodell anunció recientemente que la NFL regresará a México en la temporada 2026, con un encuentro programado para diciembre en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) tras su remodelación para el Mundial de Fútbol 2026.

Este será el primer partido de temporada regular en suelo mexicano desde 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas

La NFL ha mantenido un acuerdo plurianual con el inmueble para celebrar partidos en la Ciudad de México, con la intención de fortalecer su presencia internacional y aprovechar el gran seguimiento que tiene el futbol americano en el país.

Según el reporte de Sutcliffe, los 49ers de San Francisco serán oficialmente el equipo local para el juego en México durante la campaña 2026.

Aunque la liga aún no ha publicado el calendario oficial, la franquicia californiana será la anfitriona y su rival aún está por definirse.