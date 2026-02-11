49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

/ 11 febrero 2026
    Los 49ers de San Francisco serán el equipo local administrativo en el partido de temporada regular que marcará el regreso de la NFL a México en diciembre de 2026, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

El partido de temporada regular se disputará en diciembre de 2026 en la CDMX, marcando el primer encuentro de la liga en el país desde 2022

La NFL volverá a jugar un partido de temporada regular en México tras cuatro años de ausencia, y los 49ers de San Francisco serán el equipo designado como local administrativo en el Estadio Banorte de Ciudad de México, de acuerdo con información de John Sutcliffe, periodista de ESPN.

El comisionado Roger Goodell anunció recientemente que la NFL regresará a México en la temporada 2026, con un encuentro programado para diciembre en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) tras su remodelación para el Mundial de Fútbol 2026.

Este será el primer partido de temporada regular en suelo mexicano desde 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas

La NFL ha mantenido un acuerdo plurianual con el inmueble para celebrar partidos en la Ciudad de México, con la intención de fortalecer su presencia internacional y aprovechar el gran seguimiento que tiene el futbol americano en el país.

Según el reporte de Sutcliffe, los 49ers de San Francisco serán oficialmente el equipo local para el juego en México durante la campaña 2026.

Aunque la liga aún no ha publicado el calendario oficial, la franquicia californiana será la anfitriona y su rival aún está por definirse.

San Francisco podría ser uno de los pocos equipos en jugar múltiples encuentros internacionales durante la temporada 2026, ya que también figura en el calendario para un juego en Australia contra los Rams de Los Ángeles en una fecha temprana de la próxima campaña.

El rival para el juego en México no ha sido confirmado, pero las opciones más mencionadas corresponden a equipos de la NFC Oeste y otras divisiones, entre ellos equipos como Cardinals de Arizona, Seahawks de Seattle, Broncos de Denver o Eagles de Filadelfia, dependiendo de cómo quede estructurado el calendario de la Temporada 2026.

La confirmación de los 49ers de San Francisco como locales en México reafirma el interés de la NFL por consolidar su presencia en el mercado mexicano, uno de los más importantes fuera de Estados Unidos, donde el futbol americano ha tenido un seguimiento creciente.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

