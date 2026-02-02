La NFL vuelve a México: confirman juego de temporada regular para diciembre de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 2 febrero 2026
    La NFL vuelve a México: confirman juego de temporada regular para diciembre de 2026
    La última vez que se jugó un partido de temporada regular en la Ciudad de México fue el 21 de noviembre de 2022, con un MNF entre los 49ers y los Cardinals en el Estadio Azteca (hoy Banorte). FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol Americano

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


NFL

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció que el Estadio Banorte (antes Azteca) albergará un partido de temporada regular a finales de año

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó oficialmente que la liga más importante de fútbol americano regresará a Ciudad de México con un partido de temporada regular en diciembre del 2026, luego de cuatro años de ausencia.

La noticia fue anunciada en conferencia de prensa este lunes 2 de febrero, en el marco de las actividades previas al Super Bowl LX.

Goodell aseguró que el retorno se dará como parte de la Serie Internacional de la NFL, que para la temporada 2026 proyecta hasta nueve juegos fuera de Estados Unidos, incluyendo México, Londres, París, Madrid, Río de Janeiro, Múnich y Melbourne.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes

El partido se jugará en el Estadio Banorte de Ciudad de México, el histórico coloso que recientemente fue remodelado para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este será el sexto juego de temporada regular de la NFL disputado en México desde que inició la Serie Internacional, siendo la última visita en noviembre de 2022 entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals.

Goodell no reveló aún los equipos que conformarán este encuentro, pero destacó que la liga trabaja con los dueños y franquicias para definir el calendario y asegurar un duelo de alto impacto para los aficionados mexicanos.

La liga ha reforzado su estrategia global para 2026, buscando consolidar encuentros en nuevos mercados e incrementar la presencia del fútbol americano más allá de Estados Unidos.

La intención es expandir el calendario internacional en los próximos años, incluso con objetivos a largo plazo para que cada una de las 32 franquicias juegue por lo menos un partido fuera de territorio estadounidense cada temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


NFL

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado