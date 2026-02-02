La NFL vuelve a México: confirman juego de temporada regular para diciembre de 2026

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó oficialmente que la liga más importante de fútbol americano regresará a Ciudad de México con un partido de temporada regular en diciembre del 2026, luego de cuatro años de ausencia.

La noticia fue anunciada en conferencia de prensa este lunes 2 de febrero, en el marco de las actividades previas al Super Bowl LX.

Goodell aseguró que el retorno se dará como parte de la Serie Internacional de la NFL, que para la temporada 2026 proyecta hasta nueve juegos fuera de Estados Unidos, incluyendo México, Londres, París, Madrid, Río de Janeiro, Múnich y Melbourne.

El partido se jugará en el Estadio Banorte de Ciudad de México, el histórico coloso que recientemente fue remodelado para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este será el sexto juego de temporada regular de la NFL disputado en México desde que inició la Serie Internacional, siendo la última visita en noviembre de 2022 entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals.