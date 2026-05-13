49ers y Vikings protagonizarán el histórico regreso de la NFL a la CDMX en 2026

La NFL ya tiene definido el platillo fuerte para su regreso a la Ciudad de México: los Vikings de Minnesota serán el rival de los 49ers de San Francisco en el partido internacional que se disputará este año en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. El encuentro quedó programado para el domingo 22 de noviembre, dentro de la Semana 11 de la temporada regular 2026, y se jugará en horario estelar de Sunday Night Football. El anuncio termina con semanas de especulación sobre el oponente de los 49ers de San Francisco, equipo designado como local para el esperado regreso de la liga a territorio mexicano.

La NFL no jugaba un partido de temporada regular en la capital del país desde 2022, cuando el inmueble entró en una etapa de remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Para los Vikings de Minnesota será una visita histórica, ya que disputarán su primer partido oficial en México.

La franquicia llegará como visitante a un escenario que suele convertirse en una de las plazas más intensas para la NFL fuera de Estados Unidos, con una afición mexicana que ha respondido con llenos, ambiente internacional y fuerte presencia de seguidores de distintos equipos. Del lado de los 49ers de San Francisco, el juego representa una nueva conexión con una afición mexicana que ya los ha visto en acción en el país. La franquicia californiana volverá a ser protagonista en la CDMX después de sus anteriores presentaciones internacionales, ahora frente a un rival de la Conferencia Nacional que promete elevar el interés mediático y deportivo del calendario.

El partido también forma parte de la expansión internacional más ambiciosa de la NFL, que para la temporada 2026 contempla nueve juegos fuera de Estados Unidos en distintas sedes. Además de México, el calendario global incluye encuentros en ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Londres, Múnich, Madrid y París, como parte de la estrategia de la liga para fortalecer su presencia mundial. Con 49ers de San Francisco vs Vikings de Minnesota, la NFL apuesta por un duelo de alto impacto para su regreso a la capital mexicana. La fecha, el horario estelar y el renovado Estadio Banorte convierten al Mexico City Game 2026 en uno de los partidos más esperados de la temporada regular, especialmente para una afición que llevaba cuatro años sin recibir futbol americano profesional en la CDMX. Datos del partido: 49ers de San Francisco vs Vikings de Minnesota Domingo 22 de noviembre de 2026 7:20 p.m., hora del Centro de México Estadio Banorte, Ciudad de México Semana 11 — Temporada regular NFL 2026 Transmisión: Sunday Night Football

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