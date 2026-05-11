Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026

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    Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026
    Memo Ochoa recordó momentos importantes vividos con México durante sus participaciones mundialistas. FOTOS: IG/MEMO OCHOA

El portero mexicano publicó un mensaje en redes sociales donde dejó entrever su presencia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que sería su última concentración

A un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el portero mexicano Guillermo Ochoa dejó entrever que formará parte de la Selección Mexicana en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A través de sus redes sociales, el arquero publicó una fotografía con la camiseta del Tricolor acompañada de un mensaje en el que habló sobre el significado de representar al país y lo que parece ser el comienzo de su última etapa con el combinado nacional.

El guardameta de 40 años, actualmente jugador del AEL Limassol, compartió una reflexión sobre su trayectoria con la selección y el sentimiento que todavía le provoca una convocatoria. “Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina... fue un privilegio”, escribió el futbolista, quien suma más de dos décadas ligado al representativo mexicano.

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En el mismo mensaje, Ochoa señaló que esta concentración tiene un significado distinto por el momento que vive en su carrera. “Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos... y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”, publicó.

El arquero también recordó algunos de los episodios más importantes que ha vivido con México en los Mundiales. A lo largo de su carrera ha participado en cinco Copas del Mundo y ha sido protagonista de actuaciones destacadas, especialmente en partidos frente a selecciones como Brasil, Alemania y Polonia. En su mensaje hizo referencia a esos momentos que marcaron su trayectoria internacional.

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“He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así... cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar”, escribió el guardameta, acompañado de la frase “Rumbo a la WC 2026”.

De concretarse su participación en la próxima justa mundialista, Ochoa podría convertirse en uno de los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, una marca que lo colocaría en un grupo reducido dentro de la historia del futbol internacional. Además, llegaría con la posibilidad de ampliar registros personales relacionados con más partidos y porterías en cero con la Selección Mexicana en Mundiales.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado de manera oficial la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026. El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre únicamente ha dado a conocer una primera convocatoria integrada por futbolistas de la Liga MX, mientras continúa la espera por los nombres restantes que completarán el plantel.

La publicación de Ochoa generó reacciones entre aficionados y exjugadores, quienes interpretaron el mensaje como una señal de despedida de las Copas del Mundo. Aunque todavía falta conocer la convocatoria final, el arquero dejó claro que mantiene intacta la intención de competir una vez más con la camiseta nacional en el torneo que tendrá a México como una de las sedes principales.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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