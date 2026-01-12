¡A domicilio!: Texans derrotan a Steelers y aseguran último boleto a la ronda divisional

Los Steelers de Pittsburgh cerraron su temporada con una derrota en casa, mientras que los Texans de Houston confirmaron su buen momento al imponerse 30-6 en el Acrisure Stadium. Con este resultado, Houston sumó su décima victoria consecutiva y aseguró el último boleto disponible a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, fase en la que enfrentará como visitante a los Patriots de New England.

El partido comenzó con ligera ventaja para los locales. Pittsburgh abrió el marcador en el primer cuarto con un gol de campo de 32 yardas de Chris Boswell, tras una ofensiva corta pero efectiva. Sin embargo, la respuesta de Houston fue inmediata y marcó el rumbo del encuentro.

Los Texans tomaron la delantera con un touchdown de Christian Kirk, quien recibió un pase de seis yardas de C.J. Stroud hacia el costado derecho. La serie ofensiva mostró orden y precisión, cualidades que le permitieron a la visita revertir rápidamente la desventaja inicial.