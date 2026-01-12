¡A domicilio!: Texans derrotan a Steelers y aseguran último boleto a la ronda divisional
Con este resultado aseguraron el último cupo a la ronda divisional de los playoffs, donde visitarán a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 18 de enero
Los Steelers de Pittsburgh cerraron su temporada con una derrota en casa, mientras que los Texans de Houston confirmaron su buen momento al imponerse 30-6 en el Acrisure Stadium. Con este resultado, Houston sumó su décima victoria consecutiva y aseguró el último boleto disponible a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, fase en la que enfrentará como visitante a los Patriots de New England.
El partido comenzó con ligera ventaja para los locales. Pittsburgh abrió el marcador en el primer cuarto con un gol de campo de 32 yardas de Chris Boswell, tras una ofensiva corta pero efectiva. Sin embargo, la respuesta de Houston fue inmediata y marcó el rumbo del encuentro.
Los Texans tomaron la delantera con un touchdown de Christian Kirk, quien recibió un pase de seis yardas de C.J. Stroud hacia el costado derecho. La serie ofensiva mostró orden y precisión, cualidades que le permitieron a la visita revertir rápidamente la desventaja inicial.
Antes del descanso, los Steelers lograron acercarse nuevamente en el marcador con otro gol de campo de Boswell, ahora desde 35 yardas. La diferencia se redujo a un solo punto y mantuvo el duelo abierto al llegar al medio tiempo, aunque ninguna de las dos ofensivas logró establecer un dominio claro.
El tercer cuarto ofreció una oportunidad importante para Pittsburgh. En los primeros minutos, Brandin Echols interceptó un pase de Stroud dirigido a Xavier Hutchinson, una jugada que encendió a la afición local. No obstante, la ofensiva de los Steelers no pudo capitalizar el error y dejó escapar una ocasión clave para cambiar el curso del partido.
Stroud volvió a mostrar cierta irregularidad en el penúltimo cuarto, cuando lanzó un pase incompleto a Nico Collins con 3 minutos y 58 segundos por jugarse. A pesar de ello, Houston mantuvo el control del reloj y evitó errores mayores.
El inicio del último cuarto resultó determinante. Ka’imi Fairbairn amplió la ventaja con un gol de campo de 51 yardas, aunque la diferencia aún permitía pensar en una posible reacción de los locales. Esa opción se diluyó poco después con una jugada defensiva decisiva.
Will Anderson Jr. capturó a Aaron Rodgers y provocó un balón suelto que fue recuperado por Sheldon Rankins, quien lo llevó hasta la zona de anotación para firmar el segundo touchdown de los Texans. Más adelante, Woody Marks selló el triunfo con una anotación terrestre a 3:38 del final. Calen Bullock interceptó otro pase de Rodgers y confirmó el dominio defensivo de Houston.
Con el boleto en mano, los Texans de Houston visitarán a los Patriots de New England el domingo 18 de enero en la ronda divisional. El ganador avanzará a la final de la Conferencia Americana, donde enfrentará al vencedor del duelo entre los Broncos de Denver y los Bills de Buffalo.