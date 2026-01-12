Liga MX: así se jugará la Jornada 2 del Clausura 2026 en su primera fecha doble

La Liga MX entra rápido en ritmo de competencia. Apenas en la Fecha 2 del Clausura 2026, el calendario presenta su primera jornada doble, que arranca este martes 13 de enero con cuatro partidos que servirán como primer parámetro para medir a varios equipos tras su debut en el torneo. Después de un inicio donde Chivas y Toluca sumaron triunfos, la atención se centra ahora en los clubes que buscan afirmarse o reaccionar de inmediato.

El arranque del campeonato dejó sensaciones contrastantes. Toluca, actual bicampeón, mostró continuidad al imponerse como visitante a Rayados de Monterrey, mientras que Chivas cumplió en casa ante Pachuca. Tigres, subcampeón, también arrancó con el pie derecho al vencer a Atlético de San Luis fuera de casa. En contraste, América regresó de Tijuana con un empate sin goles y Cruz Azul inició con derrota en su visita a León, resultados que aumentan la expectativa por su desempeño en esta segunda jornada.

PUEBLA Y MAZATLÁN ABREN ACTIVIDAD

La actividad del martes comenzará a las 17:00 horas con el duelo entre Puebla y Mazatlán. Ambos equipos llegan tras perder en la Fecha 1, por lo que el encuentro adquiere relevancia desde temprano en el torneo. Para La Franja, jugar en casa representa una oportunidad inmediata para sumar puntos y tomar confianza, mientras que Mazatlán busca evitar quedarse rezagado desde el arranque. El pronóstico favorece al conjunto poblano por la localía.