Liga MX: así se jugará la Jornada 2 del Clausura 2026 en su primera fecha doble

Fútbol
/ 12 enero 2026
    La Liga MX vive su primera jornada doble del Clausura 2026 con cuatro partidos este martes 13 de enero. FOTOS: MEXSPORT
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Puebla y Mazatlán abren la actividad, mientras que Necaxa recibe a Monterrey, Pachuca vuelve a casa ante León y Chivas visita a FC Juárez en un duelo entre equipos que ganaron en la Fecha 1

La Liga MX entra rápido en ritmo de competencia. Apenas en la Fecha 2 del Clausura 2026, el calendario presenta su primera jornada doble, que arranca este martes 13 de enero con cuatro partidos que servirán como primer parámetro para medir a varios equipos tras su debut en el torneo. Después de un inicio donde Chivas y Toluca sumaron triunfos, la atención se centra ahora en los clubes que buscan afirmarse o reaccionar de inmediato.

El arranque del campeonato dejó sensaciones contrastantes. Toluca, actual bicampeón, mostró continuidad al imponerse como visitante a Rayados de Monterrey, mientras que Chivas cumplió en casa ante Pachuca. Tigres, subcampeón, también arrancó con el pie derecho al vencer a Atlético de San Luis fuera de casa. En contraste, América regresó de Tijuana con un empate sin goles y Cruz Azul inició con derrota en su visita a León, resultados que aumentan la expectativa por su desempeño en esta segunda jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Steelers de Pittsburgh vs Texans de Houston: horarios y detalles de la Ronda de Comodines NFL 2026

PUEBLA Y MAZATLÁN ABREN ACTIVIDAD

La actividad del martes comenzará a las 17:00 horas con el duelo entre Puebla y Mazatlán. Ambos equipos llegan tras perder en la Fecha 1, por lo que el encuentro adquiere relevancia desde temprano en el torneo. Para La Franja, jugar en casa representa una oportunidad inmediata para sumar puntos y tomar confianza, mientras que Mazatlán busca evitar quedarse rezagado desde el arranque. El pronóstico favorece al conjunto poblano por la localía.

NECAXA RECIBE A UN MONTERREY OBLIGADO A REACCIONAR

A las 19:00 horas, Necaxa recibirá a Monterrey en un partido que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas. Los Rayos iniciaron el Clausura 2026 con victoria, mientras que Rayados sufrió un tropiezo inesperado en su debut. Aunque el partido se juega en Aguascalientes, el plantel de Monterrey y su historial reciente le dan una ligera ventaja en el análisis previo, con la obligación de mostrar una reacción temprana.

PACHUCA RECIBE A LEÓN EN CASA

Minutos después, a las 19:06 horas, Pachuca será local ante León. Los Tuzos regresan al Estadio Hidalgo con la necesidad de ajustar tras caer en la jornada inaugural. León, por su parte, llega con el impulso de haber ganado en su primer compromiso. El duelo promete ritmo, ya que ambos equipos suelen apostar por propuestas ofensivas. La condición de local inclina el pronóstico a favor de Pachuca, que buscará imponer condiciones desde el inicio.

JUÁREZ Y CHIVAS CIERRAN EL MARTES

El cierre de la jornada del martes será a las 21:10 horas con el encuentro entre FC Juárez y Chivas. Ambos conjuntos ganaron en la Fecha 1, lo que convierte al partido en uno de los más parejos de la noche. Juárez intentará aprovechar su cancha, mientras que el Guadalajara buscará darle continuidad a su buen inicio. En la previa, el Rebaño aparece con una ligera ventaja, aunque el empate también se perfila como un resultado probable.

Además del aspecto deportivo, la jornada tendrá amplia cobertura. Siete partidos de la Fecha 2 se transmitirán por televisión abierta a través de Televisa y TV Azteca, mientras que Fox One complementará la oferta. Con apenas dos fechas disputadas, los resultados de este martes pueden empezar a marcar tendencias en un torneo que no da margen para pausas.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

